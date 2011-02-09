ضرورت تعمیق روابط ایران و قطر/ گفتگو در مورد مسائل منطقه و جهان در دوحه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه پیش از عزیمت به دوحه ، در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: ایران و قطر پیش از این دارای روابط پارلمانی نیز بودهاند و این سفر در راستای گسترش این روابط صورت میگیرد.
لاریجانی ادامه داد: ایران و قطر در زمینههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارای مناسبات نزدیک و دوستانهای هستند.
وی با بیان اینکه روابط ایران و قطر هر روز رو به گسترش است، تصریح کرد: در این سفر نیز در مورد تعمیق و گسترش این روابط مذاکره خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: درسفر به قطر همچنین در زمینه مسائل منطقه و جهان بین مقامات دو کشور گفتگو خواهد شد.
علی لاریجانی صبح امروز به دعوت همتای قطری خود و درراستای تحکیم و گسترش وتعمیق روابط سیاسی و پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و قطر، عازم دوحه شد.
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