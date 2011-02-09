زیرساختهای لازم برای ایجاد چهار ناحیه صنعتی در ایلام فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، نادر رضایی منش صبح چهارشنبه در کنفراس خبری در محل این اداره اظهار داشت: مقدمات ایجاد چهار ناحیه صنعتی هلیلان، ملکشاهی، لومار و بدره در استان ایلام فراهم شده است.

وی بیان داشت: هم اکنون بیش از 85 درصد واحدهای صنعتی شهرکهای صنعتی استان ایلام فعال هستند.

این مسئول عنوان کرد: هم اکنون در هشت شهرستان استان هشت شهرک وجود دارد و کلیه شهرستانهای ایلام دارای شهرک صنعتی هستند.

نادری منش اظهار داشت: مطالعه ناحیه صنعتی درسه منطقه آَسمان آباد، ماژین و آب معدنی دهلران در دستور کار قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: مطالعه ایجاد شهرک صنعتی شماره دو شهر ایلام نیز در دستور کار قرار دارد.