اداره مدرسه توسط دانش آموزان در 3 هزار مدرسه راهنمایی از سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر فضلی خانی با اشاره به اهداف این طرح گفت: این طرح براساس مشارکت دانش آموزان درامور مدرسه نام گذاری شده و هدف از آن آموزش مهارت های زندگی، تصمیم گیری ،حل مسئله، کار گروهی ، آماده کردن دانش آموزان برای زندگی آینده و...است.

وی افزود: معتقدیم دانش آموزان باید نقش اول فرآیندهای آموزش وپرورش درمدرسه را ایفا کنند.

مدیرکل دفتر آموزش وپرورش راهنمایی تحصیلی درخصوص نحوه آموزش این طرح به دانش آموزان گفت: پیش از عملیاتی شدن طرح درمدرسه، مدیران مجری آموزش های لازم را دیده اند و درفرصت های مناسب آن را به دانش آموزان منتقل می سازند.

فضلی خانی ادامه داد: درحال حاضر این طرح در استان ها و بنا به تشخیص هر استان در مدارس شهرستان ها ومناطق برحسب سهمیه تخصیص یافته درحال اجرا است.

