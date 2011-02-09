مشکلات مس سونگون پشت در های بسته بررسی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ورزقان، حسن پلارک در این بازدید سه ساعته از پروژه های کنسانتره، ذوب، پالایشگاه و کارخانه تولید اسید مجتمع مس سونگون ورزقان بازدید و گزارش مدیران هر یک از این پروژه ها را شنید.

پلارک، پس از این بازدید در نشستی که پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، با مدیران و پیمانکاران پروژه های مزبور دیدار کرده و مشکلات احتمالی را مورد رسیدگی قرار داد.

نماینده مردم ورزقان در مجلس و فرماندار این شهرستان نیز پس از اتمام بازدیدها در محل مجتمع مس سونگون حضور یافته و در نشست یادشده شرکت کردند.

معدن مس سونگون ورزقان در آذربایجان شرقی با 700 میلیون تن ذخیره زمین شناسی یکی از سه مجتمع بزرگ مس ایران محسوب می شود.

این مجتمع برای دو برابر شدن ظرفیت تولید کنسانتره مس و با سرمایه گذاری بالغ بر هزار و 200 میلیارد تومان پروژه های فاز دوم توسعه را انجام می دهد.

پیش از این رضا شریفی، مدیر مجتمع مس سونگون اعلام کرده بود که 70 درصد سرمایه گذاری فوق از منابع داخلی تامین می شود.

این برای نخستین بار است که حسن پلارک بعد از انتصاب به عنوان معاون وزیر صنایع و رئیس هیئت عامل ایمیدرو از مجتمع مس سونگون ورزقان بازدید می کند.

مجتمع مس سونگون ورزقان در 100 کیلومتری تبریز و 25 کیلومتری ورزقان واقع شده است.