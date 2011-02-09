حقانیت فوتبال ایران را مقابل روسیه ثابت کنید/ آنالیز حریف تدارکاتی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کادر فنی تیم ملی با بازیکنان پیش از دیدار دوستانه با روسیه شب گذشته درهتل روتانا پارک ابوظبی برگزار شد و تیم ملی روسیه از سوی کادر فنی مورد آنالیز و تجزیه و تحلیل کادر فنی قرار گرفت.



در این جلسه علیرضا منصوریان مربی تیم ملی با تاکید بر اهمیت دیدارچهارشنبه شب مقابل روسیه بویژه پس از حذف از جام ملت های آسیا را به بازیکنان یادآور شد و تاکید کرد : در این مسابقه با انجام یک بازی خوب و قابل قبول حقانیت فوتبال ایران را برابر یکی از تیمهای مطرح اروپا و میزبان جام جهانی 2018 ثابت کنید .

تیم ملی فوتبال کشورمان در دیدار امشب با پیراهن سفید به مصاف تیم قرمزپوش روسیه خواهد رفت . درتیم ملی فوتبال روسیه بازیکنان صاحب نامی چون آندری آرشاوین از (آرسنال انگلستان)، الکساندر کرژاکوف (زنیت سنت پطرزبورگ)، پاول پوگربنیاک (اشتوتگارت آلمان) و رومن پاولیوچنکو از (تاتنهام انگلستان) و دینیار بیلیالتدینوف از (اورتون انگلستان) حضور دارند. سرمربی این تیم را "دیک ادووکات" هلندی برعهده دارد.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و روسیه ساعت 19:30 امشب در ورزشگاه بن زاید شهر ابوظبی برگزار خواهد شد .