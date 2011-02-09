به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح چهارشنبه در بازدید از این محل گفت: از شهرهای مختلف برای آموزش و همچنین تفریح به این مرکز آموزشی مراجعه می‌کنند.



مسعود اسکندری افزود :با راه‌اندازی این مجموعه توسط بخش خصوصی زمینه جذب گردشگر و نیز مشارکت و حضور جوانان در عرصه فنون هوانوردی به عنوان یکی از ورزش‌های مفرح و سالم فراهم شد.



وی خاطرنشان کرد: با توجه به پتانسیلها و قابلیت‌های گردشگری موجود استان این آموزشگاه به عنوان گامی در جهت توسعه و پیشرفت علوم و فنون برای علاقمندان به امور هوانوردی و نیز ارائه خدمات پروازهای توریستی و تفریحی به مسافران و گردشگران است.



این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام یادآور شد: این مرکز آموزشی همواره در طول سال پذیرای کارآموزان است که این افراد با 46 ساعت پرواز، استادکار می‌شوند.



مدیر کل میراث فرهنگی استان ایلام این مرکز را نخستین آموزشگاه تفریحی گردشگری خلبانی معرفی کرد و گفت: سه فروند هواپیمای تفریحی و دو فروند هواپیمای آموزشی از جمله تجهیزات این آموزشگاه است.



اسکندری ادامه داد: یش از این، مرکز آموزشی فوق تنها به بحث آموزش علوم و فنون می‌پرداخت که طی 2دو سال اخیر به صورت تفریحی فعالیت می‌کند و به ارائه خدمات به گردشگران و علاقه‌مندان می‌پردازد.



وی گفت: اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام تمهیدات ویژه‌ای را در راستای انتقال گردشگران علاقه‌مند به این منطقه نمونه و استفاده از خدمات گردشگری این مرکز اندیشیده است.



مدیر کل میراث فرهنگی استان ایلام اظهار داشت:ا ین مجموعه را به منظور دریافت زمین برای تغییر باند آن به منابع طبیعی معرفی کردیم و همچنین اداره کل میراث فرهنگی استان در ایجاد زیرساخت‌‌ها به این بخش کمک خواهد کرد.



گفتنی است کل دفتر توسعه و تسهیلات معاونت سرمایه‌گذاری و طرح‌های سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری به همراه مسئولان سازمان میراث فرهنگی استان و مسوولان محلی از منطقه نمونه گردشگری صالح‌آباد مهران بازدید کردند و در این مرکز آموزشی تفریحی خلبانی حضور یافتند.

