یک میلیون و 300 هزار شغل در کشور ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجید دوستعلی شامگاه سه شنبه در مراسم جشنواره امتنان، انتخاب و معرفی مفاخر ملی جامعه کار و کارگری استان قم با بیان اینکه شورای کار و اشتغال با عضویت ۱۲ وزیر و به ریاست رئیس جمهور برنامههایی را در خصوص ایجاد اشتغال در کشور در نظر گرفته است، گفت: در هر استان شورای اشتغال به ریاست استانداران تشکیل شد و هر استان بر اساس ظرفیت خود موظف به ایجاد تعداد مشخصی شغل شد که بر اساس آمارها تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل محقق شده که این میزان معادل ۲۰۰ هزار شغل بیش از اهداف برنامه است.
وی در ادامه با تبریک ایام الله دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهارداشت: انقلاب اسلامی پیام جاویدی است که امام خمینی (ره) آن را به جهان بشری هدیه کرده است.
انقلابها بر اساس ناسازگاری مردم با حکومت ایجاد می شود
قائممقام وزیر کار و امور اجتماعی انقلابها را بر اساس ناسازگاریهای مردم با حکومت بیان کرد و گفت: اگر چالشهای بوجود آمده بین این دو از نوع مادی باشد انقلاب نیز مادی خواهد بود ولی اگر این چالشها بوی توحید و ارزشهای والای الهی را داشته باشد آن انقلاب، انقلاب روحانی خواهد بود.
وی انقلاب اسلامی را بیتردید انقلابی روحانی دانست و افزود: مردم در سایه رهبری ولی فقیه انقلاب خود را اینگونه تعریف کردهاند که میخواهند دین را در زندگی و کشور خود حاکم کنند.
دوستعلی با بیان اینکه آرمان انقلاب، پیاده شدن دین در جامعه بود اظهار داشت: تلاشهای فراوانی برای تحقق این امر صورت گرفت و جوانان این مرز و بوم شهادت را به عنوان یک هدیه الهی به جان خریدند و در این راستا جانفشانی کردند.
اندیشمندان غربی در تحلیل انقلاب اسلامی ایران ماندهاند
وی ابراز داشت: اندیشمندان غربی در تحلیل انقلاب اسلامی ماندهاند زیرا با هیچیک از فرضیات آنها سازگار نبوده است.
قائممقام وزیر کار و امور اجتماعی اضافه کرد: در انقلاب اسلامی از تمام اقشار حضور داشتهاند و از همان روز اولی که شعلههای انقلاب برافروخته شد تاکنون تمام اقشار پای آرمانهای انقلاب ایستادگی کردند.
انقلابها بر اساس ناسازگاری مردم با حکومت ایجاد می شود
قائممقام وزیر کار و امور اجتماعی انقلابها را بر اساس ناسازگاریهای مردم با حکومت بیان کرد و گفت: اگر چالشهای بوجود آمده بین این دو از نوع مادی باشد انقلاب نیز مادی خواهد بود ولی اگر این چالشها بوی توحید و ارزشهای والای الهی را داشته باشد آن انقلاب، انقلاب روحانی خواهد بود.
وی انقلاب اسلامی را بیتردید انقلابی روحانی دانست و افزود: مردم در سایه رهبری ولی فقیه انقلاب خود را اینگونه تعریف کردهاند که میخواهند دین را در زندگی و کشور خود حاکم کنند.
دوستعلی با بیان اینکه آرمان انقلاب، پیاده شدن دین در جامعه بود اظهار داشت: تلاشهای فراوانی برای تحقق این امر صورت گرفت و جوانان این مرز و بوم شهادت را به عنوان یک هدیه الهی به جان خریدند و در این راستا جانفشانی کردند.
اندیشمندان غربی در تحلیل انقلاب اسلامی ایران ماندهاند
وی ابراز داشت: اندیشمندان غربی در تحلیل انقلاب اسلامی ماندهاند زیرا با هیچیک از فرضیات آنها سازگار نبوده است.
قائممقام وزیر کار و امور اجتماعی اضافه کرد: در انقلاب اسلامی از تمام اقشار حضور داشتهاند و از همان روز اولی که شعلههای انقلاب برافروخته شد تاکنون تمام اقشار پای آرمانهای انقلاب ایستادگی کردند.
وی خاطرنشان کرد: در اوایل انقلاب عدهای میخواستند با تفکر مارکسیستی چالش ایجاد کنند اما چون جامعه کارگری ما میدانست که مارکسیسم بین کارگر و کارفرما دعوا و اختلاف ایجاد میکند این تفکر را پس زد.
جامعه کارگری در مبارزات انقلابی همواره طالب دین بود
دوستعلی ادامه داد: جامعه کارگری ما فهمیده بود که کارگر در تفکر مارکسیسم ابزاری بیش نیست از این رو جامعه کارگری همواره طالب دین بود چرا که دین کارگر را به دید مجاهد فی سبیل الله میدانست که در مسیر تولید صاحب ارزش است.
وی تصریح کرد: تمام اقشار مردم در بوجود آمدن انقلاب و تداوم آن نقش داشتهاند و حرف مشترک همه آنها دین بود از این روست که میبینیم نظام بعد از ۳۲ سال با همه ترفندهای مذبوهانه دشمن در قلههای بلند موفقیت ایستاده است.
قائممقام وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه امام راحل وعده شکستن استخوانهای نظام سرمایه داری را داده است، افزود: وضعیت رهبران و سران استکبار امروز این وعده امام را نشان میدهد.
وی گفت: امروز رهبر اندیشمند و فرزانه، علم انقلاب را در دست گرفته است و دولت نیز با تمام توان در این راستا تلاش میکند و امروز شاهدیم که در کشور تحولات بزرگی در حال رخ دادن است.
دوستعلی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای هدفمند کردن یارانهها اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح در دولتهای قبلی نیز مطرح بود و بر اجرای ان تاکید میکردند اما نتوانستند آنرا اجرا کنند و دشمنان در داخل و خارج نیز به دنبال این بودند که پس از ایجاد فتنه در سال گذشته در ادامه آن حرکت قائلهای در این زمینه به راه بیندازند اما دیدیم که ملت باهوش ایران در اتحادی مقدس این کار را آغاز و به فضل خداوند به سرانجام خواهند رساند.
تنها 30 درصد صرفه جویی، معادل 43 میلیارد دلار است
وی در ادامه با بیان اینکه قبل از برگزاری این قانون بر اساس آمارها در هر روز ۵ میلیون بشکه نفت در داخل ایران مصرف میشد ابراز داشت: با اجرای این طرح اگر تنها ۳۰ درصد صرفه جویی محقق شود با احتساب اینکه هر بشکه نفت ۸۰ دلار محاسبه شود، ۴۳ میلیارد دلار صرفه جویی خواهد شد که از این بودجه سنگین میتوان در بخشهای توسعهای استفاده کرد.
170 رسانه در ابتدای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به تبلیغات سوء علیه این طرح پرداختند
وی گفت: در آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها ۱۷۰ رسانه تصویری و غیرتصویری تبلیغات سوئی انجام دادند تا مردم را از همراهی با دولت محروم کنند که به لطف خداوند نتوانستند به این نیت خود دست یابند.
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