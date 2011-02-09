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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۳۳

دومین مهمان کیهانی زمین /

سنگ فضایی ساعت 1:55 بامداد فردا از کنار زمین می‌گذرد/ شب را آسوده بخوابید

سنگ فضایی ساعت 1:55 بامداد فردا از کنار زمین می‌گذرد/ شب را آسوده بخوابید

سنگ کیهانی CA7 2011 طی دوره ای پنج روزه دومین سنگی است که با فاصله ای بیشتر از سنگ کیهانی قبلی از کنار زمین عبور خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاره زمین برای دومین بار طی پنج روز گذشته پذیرای مهمانی کیهانی خواهد بود، سنگ کیهانی به اندازه یک خودرو که قرار است امروز از نزدیکی زمین عبور کند، اما ناسا این رویداد را عبوری بی خطر اعلام کرده و می گوید این صخره آسمانی برای زمین تهدید به شمار نمی رود.

بر اساس پیام هشداری که توسط برنامه کنترل سنگهای کیهانی ناسا منتشر شده است، این سیارک CA7 2011 نام داشته و از فاصله 103 هزار و 480 کیلومتری از زمین عبور خواهد کرد. ابعاد این سیارک 2.8 متر بوده و در اوایل ماه جاری رصد شده است.

زمان عبور این سیارک از کنار زمین، 2:25 عصر امروز چهارشنبه به وقت آمریکا و 1:55 بامداد روز پنجشنبه به وقت ایران اعلام شده است.

زمین در حدود پنج روز پیش نیز میزبان مهمانی مشابه بود، با این تفاوت که سیارک CQ1 2011 از فاصله پنج هزار و 471 کیلومتری از زمین عبور کرد و ابعاد آن نصف ابعاد مهمان جدید زمین بوده است.

سیارک CA7 2011 نیز مشابه همتای قبلی اش زمین را تهدید نمی کند و حتی اگر مسیرش به گونه ای بود که وارد اتمسفر زمین می شد، هرگز فرصت رسیدن به سطح زمین را به دست نمی آورد زیرا در ابتدا از هم متلاشی شده و سپس در حرارت اتمسفر از بین می رود.

اخترشناسان می گویند پرواز نزدیک سنگهای کیهانی سرگردان مشابه دو مهمان اخیر سیاره زمین در مدار این سیاره پدیده ای رایج است اما ابعاد کوچک آنها، امکان رصد کردن را از دانشمندان می گیرد.

بر اساس گزارش ان بی سی، اخترشناسان سیارکهایی که می توانند زمین را با خطر جدی تهدید کنند را اجرامی می دانند که 150 متر یا بزرگتر باشند و در عین حال در فاصله ای بسیار نزدیک از زمین در حرکت باشند.

کد مطلب 1249564

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