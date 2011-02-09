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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۳

تولید مجموعه انیمیشن "هفتاد قله" به نیمه رسید

تولید مجموعه انیمیشن "هفتاد قله" به نیمه رسید

تولید مجموعه انیمیشن "بچه‌های هفتاد قله" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی پیمان شریفی در سیمای استان مرکزی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان شریفی تهیه‌کننده و کارگردان گفت:‌ این مجموعه 13  قسمتی داستان نوجوانی به نام مراد است که به‌ دلیل توانمندی و علاقه‌اش به حیوانات به عنوان همیار محیط زیست در کنار محیط بانان منطقه هفتاد قله فعالیت می‌کند. در طول این مجموعه ماجراهایی برای مراد اتفاق می‌افتد که در کنار آن مخاطب با یکی از حیوانات منطقه آشنا می‌شود.

وی پیش‌بینی کرد کل این مجموعه انیمیشن تا خرداد ماه سال آینده آماده پخش شود. تهیه‌کننده و کارگردان این مجموعه با اشاره به ظرفیت‌های متنوع جانوری منطقه بر آمادگی گروه برای تولید سری دوم این مجموعه تاکید کرد.

وی تکنیک کار در این انیمیشن را دو بعدی کات اوت بیان کرد و افزود: به منظور نمایش رئال مجموعه به کمک محیط بانان فیلم‌ها و عکس‌های زیادی از حیوانات منطقه هفتاد قله تهیه شده است.

کد مطلب 1249566

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