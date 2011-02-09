به گزارش خبرگزاری، این پسر بچه 11 ساله که "برندان" نام دارد هزار و 82 پوند را از طریق کارت بانکی مادرش برای انجام بازیهای آنلاین سرویس "ایکس باکس لایو" مایکروسافت خرج کرد.

مادر این کودک که معتقد است مقصر اصلی، شرکت مایکروسافت است از غول نرم افزاری دنیا شکایت کرده است.

"داون متیو"، مادر "برندان" در این خصوص گفت: "خنده دار به نظر می رسد که یک کودک در این سن بتواند بدون کنترل این همه پول را به راحتی خرج کند. نظارت بر تمام کارهایی که پسر شما در هر دقیقه انجام می دهد واقعا غیرممکن است.

شرکتهایی مثل مایکروسافت باید این نظارت را داشته باشند و در عوض سوء استفاده از مردم نفوذپذیر مسئولیت خود را به درستی انجام دهند."

"داون متیو" پیش از بروز این اتفاق، اطلاعات کارت بانکی خود را به منظور خرید اشتراک سرویس Xbox Live Gold برای پسرش در سایت این سرویس وارد کرده بود.

وی افزود: "فکر می کردم که تنها برای بازی با دوستان آنلاین خود از این سرویس استفاده می کند. وقتی پسرم به من صورت حساب کارت بانکی را نشان داد زد زیر گریه! بلافاصله کنسول بازی ایکس باکس را خاموش کرد و گفت که دیگر هرگز از آن استفاده نمی کند."

براساس گزارش دیلی میل، این مادر انگلیسی ادامه داد: "من پسرم را تنبیه نکردم چرا که خودش به اندازه کافی ناراحت بود و من معتقدم که تمام تقصیرها گردن وی نیست بلکه مایکروسافت مقصر اصلی است."

مایکروسافت در واکنش به این سخنان بار دیگر تکرار کرد که "ایکس باکس 360" دارای سیستم "کنترل والدین" است که برای جلوگیری از بروز مشکلاتی از این دست به کار می رود.

"داون متیو" گفت: "برای افرادی مثل بیل گیتس هزار پوند مبلغ بالایی نیست اما برای من کلی پول است."