پاسداشت نوروز ارج نهادن به سنتهای اسلامی و ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا تابش صبح چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی اردکان، نوروز را نمایانگر روح اعتدال گرای ایرانیان دانست.

وی با بیان اینکه این عید باستانی سنتهای پسندیده ایرانی و آموزه های انسان ساز دینی را در بطن خود نهفته دارد، پاسداشت نوروز را ارج نهادن به سنتهای اسلامی و ایرانی اعلام کرد.

تابش خاطرنشان کرد: اعتلای هویت اسلامی - ایرانی ما در گرو توجه به اعیاد و جشنهایی نظیر نوروز است و این ایام فرصت مغتنمی است تا شهرستان اردکان را که مجموعه ای از اماکن و نمادهای منحصر به فردی از این جنس را در خود جای داده است بهتر به عموم هم میهمانمان بشناسانیم.

نماینده مردم اردکان در مجلس افزود: لازم است تا با ارزیابی اقدامات انجام گرفته در گذشته به نقاط قوت بیشتر پرداخته شود و نقاط ضعف برنامه های قبلی برطرف شود و در این رابطه برنامه ها به گونه ای طراحی شود تا همه جاذبه های گردشگری شهرستان به خصوص در بخش ها و روستاها که کمتر به آن پرداخته شده، در معرض دید مهمانان نوروزی قرار گیرد.

تابش با تاکید بر بسیج همگانی امکانات شهرستان برای استقبال و پذیرایی از میهمانان نوروزی ابراز امیدواری کرد: میهمانان و مسافران شهرستان اردکان در ایام عید نوروز با خاطره خوش این شهرستان را ترک کنند.

22بهمن تجلی قدرت خداوند در تحقق اراده مردم بود

دبیرکل فراکسیون خط امام (ره) مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و یاد خاطره امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: 22بهمن تجلی قدرت خداوند در تحقق اراده مردم بود.

تابش عنوان کرد: پویایی و پایداری انقلاب در رضایتمندی مردم است که با کار و تلاش خالصانه و عالمانه مسئولان فراهم می آید.

وی ادامه داد: مسئولان باید قدردان ولی نعمتان خود، یعنی مردم باشند و برای رفع گرفتاریها و مشکلات آنها کمر همت ببندند.

احمد کمالی، فرماندار اردکان نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده توسط ادارات شهرستان اردکان در راستای تسهیل سفرهای نوروزی ارائه داد و اظهار داشت: سال گذشته بیشترین آمار پذیرش میهمانان نوروزی مربوط به شهرستان اردکان بوده است.