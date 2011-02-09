  1. استانها
  2. گلستان
۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۵

79 طرح تولیدی و عمرانی در کلاله اجرایی شد

79 طرح تولیدی و عمرانی در کلاله اجرایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: همزمان با ایام دهه فجر 79پروژه عمرانی، اقتصادی، خدماتی و اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر 225میلیارد ریال در شهرستان شهرستان کلاله افتتاح و کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، معاون عمرانی استاندار گلستان صبح چهارشنبه در این مراسم تصریح کرد: در ادبیات دولت دکتر احمدی نژاد و کارگزارانش نمی شود و یا نمی توانیم کاربردی ندارد.

عبدالرضا دادبود افزود: علاوه بر ارزشهایی که انقلاب با خود به همراه داشت، مردم ما در جریان دفاع مقدس و روزهای سخت به توانمندیهای خود ایمان آورده اند که سنگ بنای کارهای بزرگ در کشور بوده است.

وی گفت: بعد از انقلاب در عرصه های علمی، اقتصادی و سیاسی کارهای بزرگی انجام شده که از این دستاوردها نه تنها مردم ایران بلکه مسلمانان جهان نیز به آنان افتخار می کنند.

فرماندار شهرستان کلاله، صبر واستقامت، ایثار و فداکاری، حماسه آفرینی و رهبری حضرت امام خمینی(ره) را از ویژگی های پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: شناخت انقلاب بدون دستاوردهای آن امکان ندارد وهر چه دستاوردها بیشتر باشد منحنی انقلاب سیر صعودی پیدا می کند.

نورالله نوراللهی با اشاره به عوامل پیروزی انقلاب اسلامی گفت:تجلی حضور مردم در کنار رهبری وخون شهیدان از عوامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 بود . 
 
نوراللهی افزود: از مجموع پروژه ها، تعداد 56پروژه عمرانی افتتاح همچنین عملیات اجرایی11پروژه عمرانی نیز جمعا با اعتباری بالغ بر 114 میلیارد و600میلیون ریال آغاز شد.

وی ادامه داد: هشت پروژه تولیدی، اقتصادی و اشتغالزایی افتتاح و عملیات اجرایی چهار پروژه دیگر نیز جمعا با 90 میلیارد و 103میلیون ریال آغاز شد.

به گفته وی ، بابهره برداری از پروژه ها، زمینه اشتغال برای362 نفرفراهم شده است .

وی مجتمع فرهنگی ارشاد اسلامی، برق رسانی به زیارتگاه خالد نبی، گازرسانی به 9 روستا، اردوگاه قدس سپاه وخط ارتباطی فیبر نوری شبکه مخابراتی سایت پیشکمر را از پروژه های شاخص در شهرستان کلاله بیان کرد.

کد مطلب 1249570

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها