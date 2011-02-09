79 طرح تولیدی و عمرانی در کلاله اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، معاون عمرانی استاندار گلستان صبح چهارشنبه در این مراسم تصریح کرد: در ادبیات دولت دکتر احمدی نژاد و کارگزارانش نمی شود و یا نمی توانیم کاربردی ندارد.

عبدالرضا دادبود افزود: علاوه بر ارزشهایی که انقلاب با خود به همراه داشت، مردم ما در جریان دفاع مقدس و روزهای سخت به توانمندیهای خود ایمان آورده اند که سنگ بنای کارهای بزرگ در کشور بوده است.

وی گفت: بعد از انقلاب در عرصه های علمی، اقتصادی و سیاسی کارهای بزرگی انجام شده که از این دستاوردها نه تنها مردم ایران بلکه مسلمانان جهان نیز به آنان افتخار می کنند.

فرماندار شهرستان کلاله، صبر واستقامت، ایثار و فداکاری، حماسه آفرینی و رهبری حضرت امام خمینی(ره) را از ویژگی های پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: شناخت انقلاب بدون دستاوردهای آن امکان ندارد وهر چه دستاوردها بیشتر باشد منحنی انقلاب سیر صعودی پیدا می کند.

نورالله نوراللهی با اشاره به عوامل پیروزی انقلاب اسلامی گفت:تجلی حضور مردم در کنار رهبری وخون شهیدان از عوامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 بود .



نوراللهی افزود: از مجموع پروژه ها، تعداد 56پروژه عمرانی افتتاح همچنین عملیات اجرایی11پروژه عمرانی نیز جمعا با اعتباری بالغ بر 114 میلیارد و600میلیون ریال آغاز شد.

وی ادامه داد: هشت پروژه تولیدی، اقتصادی و اشتغالزایی افتتاح و عملیات اجرایی چهار پروژه دیگر نیز جمعا با 90 میلیارد و 103میلیون ریال آغاز شد.

به گفته وی ، بابهره برداری از پروژه ها، زمینه اشتغال برای362 نفرفراهم شده است .

وی مجتمع فرهنگی ارشاد اسلامی، برق رسانی به زیارتگاه خالد نبی، گازرسانی به 9 روستا، اردوگاه قدس سپاه وخط ارتباطی فیبر نوری شبکه مخابراتی سایت پیشکمر را از پروژه های شاخص در شهرستان کلاله بیان کرد.