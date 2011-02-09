پایان ماه عسل اسرائیل درخاورمیانه/ ملت مصر معادلات صهیونیستی را برهم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروز درمقاله ای به موضوع انقلاب ملت مصر اشاره می کند و می نویسد: خواه شعله های آتش انقلاب مصر به کشورهای عربی کشیده شود و خواه احیانا دامنگیر اسرائیل شود هیچ فرقی نمی کند در هرحال این دو موجبات نگرانی اسرائیل را فراهم می آورد.

این روزنامه چاپ لندن درادامه گزارش می دهد: ژنرال "گابی اشکنازی" رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل به شکلی کاملا آشکار و روشن این نگرانی رژیم صهیونیستی را در سخنان دو شب گذشته خود اظهار کرد و گفت: ارتش اسرائیل باید آماده جنگ فراگیر منطقه ای باشد. در صورت پیروزی انقلاب مصری، دیگر قاهره به جنگ فراگیر منطقه ای که "اشکنازی" از آن سخن به میان آورد نخواهد پیوست.

القدس العربی درادامه تاکید می کند: نکته اینجاست که هر نظام جدیدی که در مصر تاسیس شود دموکراتیک خواهد بود و درنتیجه با رژیم گذشته اختلاف کاملا ریشه ای دارد چرا که دیگرانتظار نمی رود که مسئولان نظام جدید درمصر به تعهدات و توافقات سابق متعهد باقی بمانند حتی توافقات صلح آمیزی که با اسرائیل به امضا رسیده است.

درادامه این مقاله همچنین آمده است: اینکه مردم مصر خواستار سقوط رژیم سابق و محاکمه همه سرمداران واعضای آن هستند در حقیقت گامی محکم برای پابرجایی ارکان نظام جدید است که سیاست های رژیم سابق را از بین می برد و شکل ائتلاف های مصر را طبق خواسته های انقلابی ها و آمال آنان تنظیم می کند.

نگرانی اسرائیلی ها و سخن گفتن آنان از بازبینی استراتژی دفاعی این رژیم به گونه ای که همه تحولات مصر را در چارچوب سقوط و فروپاشی رژیم مبارک در نظر می گیرند خود اولین پیروزی است که انقلاب مصر به دست آورده است.

القدس العربی همچنین می افزاید: 30 سال روابط نزدیک بین مبارک و اسرائیلی ها ماه عسلی برای صهیونیست ها به وجود آورد و این رژیم توانست از طریق توافقنامه کمپ دیوید به آن برسد که در حقیقت انقلابی ها میدان التحریر این معادله را برهم زدند و اسرائیل را به سوی فضای جدید جنگ با کشوری بزرگ در منطقه بازگرداندند.