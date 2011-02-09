آمریکا از استراتژی نظامی جدید خود پرده برداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "مایک مولن" روز سه شنبه از استراتژی نظامی این کشور در سال 2011 پرده برداشت که اولین بازبینی صورت گرفته از سال 2004 تاکنون است و ارتش آمریکا منافع ملی خود را بر این اساس به پیش می برد.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این سند نوشت: زمانی که استراتری جدید آمریکا مورد حمایت قرار گیرد، قدرت نظامی ما کارآمدتر و در هماهنگی با دیگر عناصر قدرت به عنوان بخشی از رویکرد سیاست خارجی خواهد بود.

بر اساس این سند، اهداف نظامی ملی آمریکا در راستای مبارزه با افراط گرایی و تقویت امنیت بین المللی و منطقه ای و ترکیب نیروهای آتی ارتش اعلام شده است.

در این سند همچنین آمده است: آمریکا به همکاری با کشورهای مسئول و عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ادامه می دهد. در حقیقت ناتو همپیمان ایالات متحده باقی می ماند اما آمریکایی ها با اتحادیه آفریقا، اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا و دیگر گروهها برای ارتقای قوای نظامی خود همکاری می کنند.