همایش "روایت شیدایی" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش روایت شیدایی به منظور پاسداشت و تکریم مرثیه خوانی برگزار می شود و قرار است از آثار برتر در قالب نوحه های عاشورایی در زمینه اجرا ، کلام و آهنگ تقدیر شود.

آثار برگزیده نخستین همایش روایت شیدایی در سه بخش برگزار می شود بخش نخست نوحه های انقلاب اسلامی است، بخش دوم به بررسی نوحه های اقوام ایرانی اختصاص دارد و آخرین بخش از این قسمت آثار موسیقایی سنتی و مدرن مورد بررسی قرار می گیرد؛ همچنین ازچهره هایی چون "حسام الدین سراج"،"سلیم موذن زاده اردبیلی"، "غلامرضا سازگار"،"صادق آهنگران" و "سید محمود دعایی" تجلیل خواهد شد.

همچنین لازم به ذکر است در این همایش "سیدرمضان موسوی‌مقدم" قائم‌مقام ریاست سازمان صداوسیما، حجت‌الاسلام "سیدمهدی خاموشی" رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و"سیدمحمدهادی ایازی" معاون اجتماعی و فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری حضور دارند و سخنانی را در خصوص مرثیه خوانی و جایگاه نوحه سرایی ایراد خواهند کرد.

همایش"روایت شیدایی" به همت مرکز مطالعات راهبردی خیمه، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، اداره کل نغمات آیینی و رادیو نوا، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و بنیاد دعبل خزاعی در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود.