انتقال جعبه سیاه بوئینگ سقوط کرده در ارومیه به فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، اکثر کارگروه‌های یازده گانه کمیسیون بررسی سانحه هواپیمای بوئینگ 727 سقوط کرده در اطراف ارومیه گزارشات خود را کامل کرده اند و اطلاعات جعبه CVR ضبط مکالمات درون کابین هواپیما پیاده سازی شده است.

برای انتقال جعبه FDR (ثبت و ضبط پارامترهای پروازی) یک گروه 7 نفره متشکل از 4 نفر کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها، دو نفر معرفی شده از طرف کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و یک نفر از سازمان بازرسی کل کشور تعیین شده اند که به همراه جعبه مذکور امروز چهارشنبه به فرانسه بروند.

برای خروج هواپیماهای شرقی از ناوگان هوایی کشور از دوسال گذشته تاکنون 19 فروند هواپیما شامل توپولف 15 فروند و ایلوشین 4 فروند از رده فعالیت خارج شده و طی ضرب الاجل سازمان هواپیمایی کشوری 16 فروند دیگر تا تاریخ 30/11/89 از رده فعالیت خارج می شوند.

19 دی ماه گذشته یک فروند هواپیمای بوئینگ 727 متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر در نزدیکی شهر ارومیه دچار سانحه شد و در پی آن، 78 نفر از مسافران و کروی پروازی این هواپیما کشته شدند.