پشت دربهای بسته برای کشاورزی اصفهان تصمیم گرفته نشود

علی قضاوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه تصمیممسئولان پشت دربهای بسته مشکلات بخش کشاورزی را رفع نمیکند، اظهار داشت: روندی که استانداری برای کشاورزان اصفهانی پیش گرفته سبب نابودی صنعت کشاورزی اصفهان میشود.
وی ادامه داد: در صورتیکه در مناطق کشاورزی مسئولان قصد احداث کارخانههای صنعتی را داشته باشند، باید به نیاز آنها برای آب توجه کرد و تامین آب مورد نیاز نیز برای آنها مشکل ایجاد میکند.
عضو انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان با بیان اینکه در منطقه شرق اصفهانی آبی به منظور کشت وجود ندارد، گفت: چگونه در این شرایط که حتی در عمق 300 متری نیز چاهها خشک است، میتوان آب مورد نیاز صنایع را نیز تامین کرد.
وی گفت: مسئولان به جای ایجاد کارخانههایی که نیازمند آب هستند و آلایندگی نیز ایجاد میکنند به فکر ایجاد صنعت کشاورزی که تنها نیازمند آب بوده و هیچ آلایندگی نیز به وجود نمیآورد، باشند.
قضاوی با بیان اینکه از بین بردن منطقه کشاورزی و تبدیل شدن به منطقهای صنعتی قابل توجیه نیست، تاکید کرد: مسئولان راهکارهایی که صنعت کشاورزی را توسعه دهد پیش گیرند.
وی با انتقاد از آب مورد نیاز کشاورزی منطقه شرق اصفهان که به صنایع اصفهان و دیگر کارخانههای فولادی مانند یزد ارائه میشود، افزود: جای سئوال است که چرا آب مورد نیاز حقابه کشاورزان این منطقه به صنعت دیگر استانها ارائه میشود.
عضو انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه خشکسالیهای اخیر سبب ایجاد خسارتهای بسیاری به نواحی شرق اصفهان و همچنین مشکلات اقتصادی شده است، تاکید کرد: برخی ناهنجاریهای اجتماعی که دلیل عمده به بیکاری برمی گردد نیز در این مناطق رواج یافته است.
وی افزود: تبدیل مزارع و زمینهای کشاورزی به منطقه صنعتی این زمینها از ریشه اشتباه است.
قضاوی با انتقاد از اینکه در صورتیکه جلوی فعالیت کشاورزان گرفته شود چند سال دیگر همه گندم مورد کشور را باید به کشور وارد کرد، بیان داشت: در همه کشورهای دنیا به کشاورزی اهمیت میدهند و باید حمایت از صنعت کشاورزی نیز در داخل کشور تقویت شود.
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