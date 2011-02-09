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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۱۰

الینر آستورم درسگفتار تنر در استنفورد را ارائه می‌کند

الینر آستورم استاد علوم سیاسی دانشگاه ایندیانا و برنده نوبل اقتصاد در سال 2009 میلادی درسگفتار تنر را در سال جاری آموزشی در دانشگاه استنفورد ارائه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، درسگفتارهای تنر از درسگفتارهای مهم است که توسط مرکز اخلاق برای جامعه در دانشگاه استنفورد برگزار می‌شود.

این درسگفتارها در حوزه‌هایی چون فلسفه، دین، علوم انسانی و موضوعات اجتماعی و علوم برگزار می‌شوند. جارد دیاموند، دوروثی آلیسون، پل کراگمن، هری فرانکفورت، دیوید دیویس و گلن لوری از جمله سخنرانان پیشین این درسگفتارها بوده‌اند.

 هدف از برگزاری و ارئه این درسگفتارها بررسی علمی و دقیق مسائل مرتبط با ارزش انسانی است. بر این اساس کلیه مسائل مربوط به شرایط انسانی،علایق بشری، رفتارها و آرزوهای انسان مورد توجه هستند.

این درسگفتارها به صورت سالیانه از سوی انتشارات دانشگاه استنفورد منتشر می‌شوند.

درسگفتارهای امسال توسط الینر آستورم استاد علوم سیاسی دانشگاه ایندیانا و برنده نوبل اقتصاد در سال 2009 میلادی با عنوان "چالش پایداری" طی روزهای 27 و 29 بهمن ماه ارائه می‌شوند.

الینر آستورم رئیس مرکز مطالعات تمایز نهادی در دانشگاه ایندیانا است. او عضو آکادمی هنر و علوم امریکا و انجمن فیلسوفان امریکا است.

کد مطلب 1249585

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