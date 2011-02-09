به گزارش خبرگزاری مهر، درسگفتارهای تنر از درسگفتارهای مهم است که توسط مرکز اخلاق برای جامعه در دانشگاه استنفورد برگزار می‌شود.

این درسگفتارها در حوزه‌هایی چون فلسفه، دین، علوم انسانی و موضوعات اجتماعی و علوم برگزار می‌شوند. جارد دیاموند، دوروثی آلیسون، پل کراگمن، هری فرانکفورت، دیوید دیویس و گلن لوری از جمله سخنرانان پیشین این درسگفتارها بوده‌اند.

هدف از برگزاری و ارئه این درسگفتارها بررسی علمی و دقیق مسائل مرتبط با ارزش انسانی است. بر این اساس کلیه مسائل مربوط به شرایط انسانی،علایق بشری، رفتارها و آرزوهای انسان مورد توجه هستند.

این درسگفتارها به صورت سالیانه از سوی انتشارات دانشگاه استنفورد منتشر می‌شوند.

درسگفتارهای امسال توسط الینر آستورم استاد علوم سیاسی دانشگاه ایندیانا و برنده نوبل اقتصاد در سال 2009 میلادی با عنوان "چالش پایداری" طی روزهای 27 و 29 بهمن ماه ارائه می‌شوند.

الینر آستورم رئیس مرکز مطالعات تمایز نهادی در دانشگاه ایندیانا است. او عضو آکادمی هنر و علوم امریکا و انجمن فیلسوفان امریکا است.