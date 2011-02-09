اگر سران فتنه را دستگیر می کردیم امامزاده می شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله صادق آملی لاریجانی در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه و نخبگان استان هرمزگان در پاسخ به اظهارات یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه قوه قضائیه در برخورد با سران فتنه و فتنهگران تسامح کرده گفت: این گفته غیرمنصفانه است، باید با کار کارشناسی صحبت کنید. هرچند که دستگاه قضائی هم معصوم نیست و شاید مانند هر نهاد دیگری خطا داشته باشد ولی در بحث مبارزه با فتنهگران باید بگویم که بیش از هزار پرونده تشکیل شد و عده زیادی محکوم شدند و در حال گذراندن دوران محکومیت هستند.
وی افزود: در موضوع دستگیری سران فتنه باید بگویم که بحث مصلحت نظام در پیش است و تصمیمگیری بر عهده من نیست و مصالح نظام به ولایت فقیه وابسته است و این مسایل فراتر از تصمیمات قوه قضائیه است. البته من چندین بار در لفافه هم گفتهام که این تصمیم مصلحتآمیز را صحیح میدانم.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: اگر بعد از فتنه 88 با سران فتنه برخورد میکردیم آنها به امامزاده تبدیل میشدند همان طور که یک عده از روشنفکران که هیچ روحانی را قبول نداشتند پشت سر آنها محکم ایستادند در حالی که آنها رایشان کمتر از رای های باطله بود.
آملی لاریجانی اظهار داشت: قوه قضائیه از اتهام عدم رسیدگی به پرونده سران فتنه مبرا است. البته وقتش برسد این کار انجام میشود.
رئیس دستگاه قضا در پاسخ به پرسش دیگری از اعضای هیئت علمی دانشگاه مبنی بر اینکه با توجه به برخی رانتخواریها نیاز به ایجاد شعبه تخصصی ویژه دانشگاه است، گفت: ایجاد شعبه تخصصی بر عهده رئیس دادگستری است و من به تمام دادگستریها این اختیار را دادهام که اگر لازم باشد شعبه تخصصی ایجاد کنند.
آملی لاریجانی در مورد پرونده مفاسد اقتصادی گفت: با افتخار میگویم که از زمان ریاست من در دستگاه قضا برخورد قاطعی با مفاسد اقتصادی شده است. شاید هر روز این برخوردها را اعلام نکنیم ولی برخوردها به صورت قانونی انجام میشود.
وی افزود: البته باید بدانیم که اعلام اسامی مفاسد اقتصادی و دانه درشتها بدون قطعی شدن حکم غیرقانونی و ظلم است پس اجازه دهید پس از بررسی و اجرای حکم اطلاع رسانی کنیم.
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