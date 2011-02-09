گسیل ناوهای آمریکایی به بنادر مصر/ کمک صهیونیستها به مبارک در قطع اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر، "عمروموسی" دبیرکل مصری اتحادیه عرب در آخرین موضع گیری خود در گفتگو با روزنامه لوموند فرانسه، اظهار داشت : تظاهرات روزهای اخیر که روز 25 ژانویه آغاز شده است هم اکنون به یک انقلاب واقعی تبدیل شده است.

- پایگاه خبری تیک دبکا رژیم صهیونیستی نیز در خبری اعلام کرد: با توجه به افزایش احتمال وقوع کودتای نظامی در مصر، آمریکا ناوهای جنگی خود را در بندر شهر اسماعیله مستقر کرده است.

- یدیعوت آحارونوت نیز در خبری اعلام کرد: حسنی مبارک در روزهای اخیر برای قطع ارتباطات اینترنتی از کارشناسان اسرائیلی بهره گیری کرده است.

خاطرنشان می شود معترضین مصری در روزهای اخیر برای سازماندهی اعتراضات خود از شبکه های اجتماعی بهره گیری می کردند.

- شبکه تلویزیونی MTV نیز در خبری از کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن قریب به 100 نفر دیگر در منطقه وادی الجدید خبر داد.

- شبکه خبری العربیه نیز در گزارشی اعلام کرد: "تامر حسنی" بازیگر و خواننده مصری ساعتی پیش پس از ورود به میدان التحریر توسط مردم مخالف از این میدان بیرون انداخته شد.

این خواننده مصری در روزهای اخیر برخی مواضع ضد مردمی اتخاذ کرده بود و با وجود محبوبیت بالایش در مصر مردم روی خوش به او نشان ندادند.

- "امین الاسکندر" از اعضای حزب الکرامه مصر نیز در اظهاراتی اعلام کرد: رژیم مصر باید با تمام ارکانش سقوط کند. وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی anb اظهار داشت : خواستار جامعه ای مدنی هستیم که در آن قانون اساسی حاکم باشد.

این مقام مصری در ادامه اعلام کرد: روز جمعه آتی روز طوفانی تظاهرات مردمی علیه مبارک خواهد بود.