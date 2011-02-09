تبلیغات گردشگری آژانسها برای خوزستان ضعیف است

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان به خبرنگار مهر گفت: مسافرت به استان خوزستان یا به واسطه دوستی با راهنمایان گردشگری استان انجام می شود یا برای انجام کار در شرکتهای استانی و دیدن اقوام. اما در هر صورت میزان ورود تورهای گردشگری به استان چشم گیر نیست.

مجتبی گهستونی گفت: در ضمن اگر تور گردشگری هم وارد خوزستان شود فقط به شهرهای شوش، شوشتر و دزفول می رود چون بیشتر جاذبه های این سه شهرستان را می شناسند و جاذبه شهرستانهای دیگر خوزستان مانند شهرستان باغملک یا مناطق گتوند و کرایی هنوز برای گردشگران ناشناخته مانده است.

وی افزود: در این میان شهرهای خرمشهر و آبادان که جزو مهمترین شهرهای ایران در گذشته به حساب می آیند همه ساله شاهد حضور گردشگران جنگ هستند اما در این زمینه نیز این دو شهر تنها توانسته اند در چند ماه از سال گردشگر جذب کنند. چرا که فراهم کردن امکانات لازم برای حضور گردشگر تنها محدود به زمان سفر کاروانهای راهیان نور است و در فصول دیگر سال گردشگر کمتری وارد این مناطق می شود.

گهستونی بیان کرد: بنابراین باید گفت اگر بر این باور هستیم که گردشگری می تواند پایه های اقتصاد کشور را به حرکت در بیاورد پس چرا صنعت گردشگری استان خوزستان که از آن به عنوان مهد تمدن ایران یاد می شود اینگونه به حال خود رها شده است؟

وی ادامه داد: چرا شهرهایی مانند شوشتر که دارای منحصر به فردترین سازه های آبی در جهان است فاقد یک هتل مناسب برای پذیرایی از مهمانان داخلی و خارجی هستند؟