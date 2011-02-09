90 غرفه تجاری برای تسهیل در مراودات تجاری ایران و عراق افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، با حضور استاندار ایلام، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، خانواده های معظم شهدا، پرسنل مرزبانی، تجار و بازرگانان استان و جمعی از مردم شهید پرور شهرستان مهران، 90 غرفه تجاری برای تسهیل در مراودات تجاری ایران و عراق صبح چهارشنبه در بازارچه مرز بین المللی مهران افتتاح شد .

همچنین در این بازدید یک روزه از 27 پروژه و طرح مختلف نیز که با اعتباری بالغ بر 17.5میلیارد تومان ساخته شده بود، رونمایی شد .

استاندار ایلام که در مراسم افتتاح 90 غرفه تجاری حاضر شده بود، گفت: امروز دستاوردهای خوبی نصیب مردم شریف مهران و استان شد که بیانگر شتاب خدمتگزاری بیشتر به مردم منطقه است .

مجتبی اعلایی افزود: از روزهای اول خدمتگزاری در استان، یکسری مباحثی را طرح کردیم با نگاه های فرهنگی، که عده ای تلقی کردند، مدیریت فرهنگی مفهومش اینست که فقط بدنبال کارهای سخت افزاری این حوزه هستیم .

وی اظهار داشت: فرهنگ در حکومت دینی و علوی در تمام شئونات جامعه جاری و ساری است و نگاه فرهنگی الزاماً بخشی نگری به این حوزه نیست و با تمام بخشهای مختلف امور مردم آمیخته است .

وی تصریح کرد: حکومت دینی یک نسخه جامع و کامل است و اقتصاد نیز بخش مهمی می باشد که دین با آن توجه دارد و ما وظیفه داریم این حوزه را بصورت مطلوب و عالمانه برای بالا بردن درآمد، رشد و توسعه بخوبی مدیریت نمائیم .

نماینده عالی دولت در استان بیان کرد: ما بعنوان پیروان ولایت، باید در حوزه های اشتغال، صنعت، تولید و اقتصاد همواره اول باشیم .

اعلایی با اعلام این موضوع که هر چه ولایمتدارتر باشیم باید حرفه اول را بزنیم نیز ادامه داد: ولایمتداری یعنی اینکه همه همت و تلاش خود را برای کار، تولید و ارتقاء وضعیت موجود بکار گیریم .

وی خاطر نشان ساخت: افتتاح این مجموعه، حکم عبادت را دارد و اگر قصد غربت کنید، مانند ساخت مسجد و حسینیه است، بشرط آنکه در انجام کار اخلاص باشد .

این مقام مسئول اضافه کرد: اگر انجام امورات مختلف برای رفع مشکلات مردم با نیت خالص باشد، عبادت محسوب می شود و این فرهنگ است .

وی با اشاره به افتتاح این غرفه های تجاری نیز اظهار داشتند: ما وظیفه بستر سازی برای رشد فعالیتهای اقتصادی را در دستور کار داریم و شما تجار و فعالان عرصه اقتصادی نیز مسئولیت دارید که فعالانه از این بستر مهیا، نهایت استفاده را برای توسعه استان داشته باشید .

وی رتبه نخست تردد زوار عتبات عالیات از مرز مهران را یک ویژگی منحصربفرد در منطقه عنوان نمود .

این جلسه مهندس شاپور پولادی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار مهران به ایراد سخنرانی پرداخت.

همچنین در خلال این بازدید مراسم کلنگ زنی کارخانه فولاد مهران با اشتغالزایی 500 نفر صورت پذیرفت .