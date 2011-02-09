جزئیات تغییرات جدید در قراردادهای خارجی نفت ایران

پیام بطحایی در گفتگو با مهر درباره آخرین تغییرات انجام شده در قراردادهای خارجی صنعت نفت گفت: هم اکنون تهیه مدل جدید قراردادهای خارجی در حال انجام است و پیش بینی می شود با تجزیه و تحلیل این مدلها، مطالعه و بررسی دقیق استانداردهای جهانی از سال آینده نسل جدیدی از قراردادهای نفتی ارائه شود.

مدیر حقوقی شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه فرمت قراردادهای نفتی باید به گونه ای تغییر یابد که با ایجاد جذابیت برای طرف قرارداد، در تامین سرمایه گذار و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها موثر باشد، تصریح کرد: بر این اساس قراردادهای جدید با درنظر گرفتن قراردادها و قواعد بین المللی و داخلی تنظیم شوند.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اعلام اینکه در شرایط فعلی برای نخستین بار پیش نویس قرارداد فاینانس داخلی در سطح صنعت نفت تدوین شده است، اظهار داشت: تدوین این نوع جدید از قراردادهای نفتی در تاریخ 102 ساله صنعت نفت ایران بی سابقه بوده است.

به گفته وی تهیه پیش نویس قراردادهای خارجی صنعت نفت در بخش حقوقی به گونه ای بود که پیشتر قراردادهای خارجی از سوی طرف مقابل تهیه و شرکت ملی نفت آن را اصلاح می‌کرد، اما در پیش نویس این نوع قراردادها از سوی شرکت نفت تهیه و در صورت لزوم، طرف خارجی آن را اصلاح می‌کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر سیستم شرکت ملی نفت به سیستمی کاملا فعال تبدیل شده است که نمونه آن تهیه پیش نویس صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی در حوزه انرژی (Energy Fund) است، یاداور شد: در مجموع پیش بینی می شود با اصلاح قراردادهای نفتی امکان افزایش انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای مشارکت در طرحهای صنعت نفت افزایش یابد.

مشروح گفتگوی مهر با مدیر حقوقی شرکت ملی نفت ایران در روزهای آینده منتشر خواهد شد.