به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان باید با مراجعه به دفاتر پستی در سراسر کشور و تهیه دفترچه راهنما و کارت اعتباری مدارک ثبت‌نام را تهیه کنند و برای ثبت نام در این آزمون با ورود به پایگاه اینترنتی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

متقاضیان دوره بدون آزمون کارشناسی‌ارشد نیز می‌توانند با مراجعه به دفاتر پستی و تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت‌نام در این دوره اقدام کنند.

آزمون کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای 22 تا 24 اردیبهشت‌ماه سال 90 در 309 رشته و یک هزار و 644 رشته محل به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی از 4 بهمن آغاز شده است.