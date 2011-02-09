جوانان مروج ارزشهای دینی انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام سید علی طاهری صبح چهارشنبه در همایش نقش جوانان و انقلاب اسلامی شهرستان آق قلا افزود: نگاهی به تاریخ انقلاب اسلامی نشان می دهد هر زمان که به این سرمایه های گرانبها توجه شد منشاء تحولات عظیم و سرنوشت ساز در کشور شدند.

وی تصریح کرد: نقش جوانان در مبارزات مردم ایران و پیروزی انقلاب اسلامی بر هیچکس پوشیده نیست و این قشر همدوش با سایر اقشار مردم در مبارزات شرکت داشتند.

حجت الاسلام طاهری تصریح کرد: جوانانی که دیروز در صف اوّل مبارزه با رژیم ستم شاهی شرکت داشتند امروز درمسئولیتهای مختلف نظام اسلامی مشغول به کار هستند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دهه فجر انقلاب اسلامی ،یادآور حماسه ها و رشادتهای جوانان در طول تاریخ سرنوشت ساز انقلاب خونبار ایران است که برای بدست آوردن استقلال ،آزادی و جمهوری اسلامی جان خود را نثار کردند.

وی افزود: مشارکت جوانان در تمامی صحنه های انقلاب همچون سازندگی ،دفاع در مقابل توطئه های داخلی و خارجی و حضور فعال در انتخابات ،بیانگر اعتماد به نفس در جوانان است .



گفتنی است همایش نقش جوانان در پیروزی انقلاب اسلامی در محل سالن اجتماعات فرمانداری آق قلا به همت گروه مشاوران جوان با حضور بیش از 100 نفر از جوانان برگزار شد.