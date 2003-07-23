بوش و بلر از مرگ پسران صدام ابراز خرسندي كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، سران آمريكا و انگليس ضمن خرسندي از مرگ عدي و قصي، پسران صدام ابراز اميدواري كردند كه با كشته شدن اين دو نفر آرامش و امنيت به عراق بازگردد.

پل برمر حاكم غيرنظامي عراق كه در واشنگتن بسر مي برد نيز در اين خصوص گفت: بطور قطع اين خبر براي مردم عراق و نيروهاي نظامي ما جز بهترين خبرها است.

توني بلر نخست وزير انگليس نيز با ابراز خوشحالي از شنيدن خبر مرگ پسران صدام گفت: پسران صدام مسئول ناامني هاي عراق بودند.

جك استراو وزير امورخارجه انگليس نيز درباره مرگ پسران صدام گفت: همواره اين مسئله كه پسران صدام مانع برقراري امنيت و آرامش به عراق بود، مردم اين كشور را نگران ميكرد ولي اكنون اين خبرعلاوه بر اينكه آنها را خوشحال كرده است به آنها اميد برقراري نظم و امنيت نيز مي دهد.

احمد چلبي رئيس كنگره ملي عراق در جمع خبرنگاران در نيويورك گفت: قصي رهبري يك شبكه بزرگ را برعهده داشت كه مشكلات بزرگي را براي مردم عراق بوجود مي آورد.

وي در ادامه گفت: مرگ هر دو پسر صدام قطعاً براي مردم عراق سودمند خواهد بود.

چلپي پيش بيني كرد با كشته شدن پسران صدام شمارحملات به نظاميان آمريكايي كاهش يابد. آمريكا پيش از اين 25 ميليون دلار براي سر پسران صدام جايزه تعيين كرده بود.

براساس اظهارات ارتش آمريكا نظاميان اين كشور در منزلي در موصل يكي از شهرهاي شمالي عراق جسد پسران صدام را پيدا كرده اند.عدي و قصي در حكومت صدام از نقش محوري برخوردار بودند . مرگ دو پسر صدام براي ارتش آمريكا موفقيت بزرگي است .آمريكا نزديكان صدام را مسئول حملات اخير به نيروهاي آمريكايي مي داند.