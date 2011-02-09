تعیین تکلیف محدوده جدید زوج و فرد/ اعلام تمهیدات ترافیکی راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی صبح چهارشنبه در نشست خبری که در پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ برگزار شد با اعلام این خبر افزود: طرح ساماندهی میادین و تقاطع‌های منتهی به آنها نیز از هفته آینده اجرا می شود که بر اساس قانون توقف در میادین و حریم آنها ممنوع است.

وی افزود: بر این اساس ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از هفته آینده با خودروهای متخلف برابر قانون برخورد می‌کنند.

رئیس پلیس راهور تهران ادامه داد: طرح برخورد با موتورسیکلت سواران، طرح برخورد با تخلفات ساکن و طرح انضباط بخشی در گذرگاه‌های عابر پیاده نیز از دیگر طرح‌هایی است که به طور مستمر در تهران اجرا می شود.

تمهیدات ترافیکی راهپیمایی 22 بهمن

سردار حسین رحیمی با اشاره به تسهیلات تردد راهپیمایی 22 بهمن گفت: تسهیلات تردد از ساعت 24 شب 21 بهمن در مسیر های بزرگراه جناح از شمال به جنوب از خیابان دانشگاه به سمت جنوب، دسترسی رینگ خارجی ضلع جنوبی میدان آزادی به رینگ داخل میدان، خیابان آزادی شرق به غرب از ابتدای شهید برادران عزیزی به سمت غرب و بزرگراه مخصوص غرب به شرق از ابتدای راستگرد مخصوص به سمت آیت الله سعیدی و میدان آزادی اجرایی می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران ادامه داد: تسهیلات تردد روز 22بهمن از ساعت6 صبح در طول خیابان انقلاب از میدان فردوسی تا میدان انقلاب و در ادامه طول خیابان آزادی از میدان انقلاب تا میدان آزادی،همچنین طول جاده مخصوص کرج از دوربرگردان تامین اجتماعی تا میدان آزادی اجرا می شود.

وی ادامه داد: همچنین طول بزرگراه محمدعلی جناح از فلکه دوم صادقیه تا میدان آزادی، طول بزرگراه آیت الله سعیدی از میدان فتح تا میدان آزادی، بزرگراه نواب از مسیر جنوب به شمال از میدان جمهوری تا خیابان آزادی و خیابان توحید در مسیر شمال به جنوب از میدان توحید تا خیابان آزادی شامل طرح تسهیلات تردد می شود.

سردار رحیمی با بیان اینکه تسهیلات ترافیکی در بزرگراه یادگار امام از خیابان تیموری تا دوربرگردان ضلع جنوبی آزادی اجرا می شود، افزود: خیابان حبیب اللهی و خیابان اکبری و بلوار برادران شهید عزیزی از آخرین تقاطع به جنوب تا به خیابان آزادی حدفاصل خیابان برادران شهید رحمانی از میدان رحمانی تا جاده مخصوص کرج نیز شامل این طرح می شوند.

رئیس پلیس راهور تهران در ادامه اعلام کرد: همچنین خیابان کارگر از جمهوری تا بلوار کشاورز، طول خیابان فردوسی از جمهوری تا سمیه، طول خیابان ولیعصر از تقاطع جمهوری تا طالقانی، مسیرهای عمود بر خیابان های آزادی در ضلع شمالی شامل خیابان دکتر غریب، خیابان اسکندر شمالی از خیابان فرصت شیرازی به سمت خیابان آزادی، خیابان رودکی شمالی و خیابان خوش شمالی از خیابان نیایش تا آزادی شامل اجرای این طرح می شوند.

وی از اجرای محدودیت های توقف همزمان با اجرای مراسم خبر داد و افزود: در طول بزرگراه جناح از میدان آزادی تا فلکه دوم صادقیه در هر دو مسیر، طول بزرگراه مخصوص از میدان آزادی تا پل اکباتان در هر دومسیر، طول بزرگراه آیت الله سعیدی از میدان آزادی تا میدان فتح، طول میدان آزادی تا میدان انقلاب و در ادامه تا میدان امام حسین ممنوع است.

رحیمی با اعلام انسداد تمامی مبادی ورودی رینگ داخلی میدان آزادی از ساعت 22 روز 21بهمن گفت: مسیرهای منتهی به رینگ خارجی میدان ازادی تا ساعت6روز22بهمن باز بوده و از این ساعت در تمامی این مسیرها محدودیت های کامل تردد صورت می گیرد.

رئیس پلیس راهور تهران ادامه داد: همچنین ترمینال مسافربری غرب از ساعت 20 روز پنج شنبه تا خاتمه مراسم تعطیل بوده تا اتوبوس هایی که از شهرستان های غرب کشور به مقصد تهران مسافر حمل می کنند با استفاده از کمربندی آزادگان به سمت ترمینال جنوب هدایت می شوند و برای رفاه حال مسافران تعداد اتوبوس شرکت واحد و تاکسی ون به صورت گردشی تا پل جناح مورد استفاده قرار می گیرند.

وی افزود: با توجه به اینکه مراسم 22بهمن با روز جمعه تطابق پیدا کرده است ساعت 12 مراسم راهپیمایی پایان یافته و اتوبوس های شرکت واحد و استفاده از خط بی آر تی نمازگزاران به دانشگاه تهران منتقل می شوند.

سردار رحیمی با اعلام در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای مسافران فرودگاه تصریح کرد: خروجی سه راه فرودگاه از خیابان معراج به سمت بزرگراه آیت الله سعیدی تا ساعت 10صبح برای تردد مسافران باز خواهد بود.

وی گفت: همچنین کارکنان و ساکنان محدوده فرودگاه مهرآباد و مسافرانی که دارای بلیط هستند می توانند از مسیر بزرگراه شیخ فضل الله نوری اتوبان تهران- کرج، پل ورودی شهرک اکباتان، بزرگراه فتح علی، جاده مخصوص کرج و خیابان های فرودگاه استفاده کنند و رانندگانی که قصد عزیمت به کرج را دارند می توانند از طریق اتوبان تهران- کرج و یا جاده قدیم کرج تردد کنند.

آغاز فعالیت 300 پارکبان جدید در تهران

وی با بیان اینکه 175 تخلف راهنمایی و رانندگی وجود دارد، افزود: ماموران راهور هر دو هفته یکبار، با تخلف شاخصی به صورت ویژه‌ برخورد می کنند.

سردار رحیمی با اعلام آغاز فعالیت 300 پارکبان‌ جدید در تهران اظهار کرد: این پارکبان ها که آموزشهای لازم را دیده اند، با لباس متحدالشکل وارد خیابان‌های تهران شدند.

وی از نظارت پلیس بر پارکبانها خبر داد و گفت: بازرسان پلیس راهور و مناطق 22 گانه راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ آمادگی رسیدگی به تخلفات احتمالی پارکبان‌ها هستند.

افزایش جای پارک خودرو به 200 هزار مورد در سال آینده

رئیس پلیس راهور تهران افزود: هم اکنون 10 هزار جای پارک در نقاط مختلف تهران پیش‌بینی‌ شده که در سال آینده به 200 هزار جای پارک افزایش می یابد که به این ترتیب یکی از معضلات اصلی پلیس که توقف‌های دوبله، سد معبر و توقف‌های ساکن است به طور کامل برطرف می‌شود.

سردار رحیمی ادامه داد: شرکت شهربان شهرداری تهران نسبت به نصب تابلو، خط‌ کشی معابر و ساماندهی پارکبانها با پلیس همکاری می کند.

سردار رحیمی با اشاره به اجرای طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف از سه هفته گذشته تاکنون گفت: با اجرای این طرح استفاده از کلاه ایمنی از 20 به 60 درصد در میان موتور سواران افزایش یافته است.