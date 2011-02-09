قدرت "شانویل" بیشتر از حد تصور بود/ نگران دیدار برگشت هستم

فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فکر می‎کردیم شانویل تیم قدرتمندی است نه به این اندازه که خانه حریف هم خیلی راحت بازی کند و حتی تا پای پیروزی هم پیش رود.

وی ادامه داد: با وجودیکه ما میزبان بازی بودیم بازیکنان شانویل خیلی راحت و هماهنگ با هم کارشان را انجام می‎دادند. به خصوص بازیکنان خارجی این تیم که ترکیب واقعا خوبی را شکل داده بودند. "فوادی الخطیب" هم یک تنه هر کاری دلش می‌خواست، انجام داد. واقعا بیخود نبود که مهرام در مرحله مقدماتی به این تیم باخت!

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن با بیان اینکه تیمش با 11 - 10 اختلاف امتیاز از حریف عقب افتاده بود، خاطرنشان کرد: بازی واقعا در سطح خیلی بالایی پیگیری شد. پیروزی ذوب آهن در دسترس نبود که راحت هم به دست آید. ما تنها با یک اختلاف امتیاز پیروز میدان بودیم اما به سختی آن را به دست آوردیم.

کوهیان با اشاره به اینکه دیدار برگشت تیم‎های بسکتبال ذوب آهن و شانویل سوم اسفندماه در لبنان برگزار خواهد شد، گفت: نگران این بازی هستم چون رقابت با چنین تیمی در حضور تماشاگرانش سخت‎تر است. فقط امیدوارم داوران دیدار برگشت قزاقستانی نباشند.

وی در این مورد توضیح داد و اظهارداشت: در مرحله مقدماتی مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا طی 27 ثانیه پایانی دیدار با الجلا داور بازی که قزاقستانی بود 6 پرتاب به حریف داد و به همین دلیل ما بازی 71 بر 71 مساوی را واگذار کردیم.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن تاکید کرد: با وجود سختی بازی و نگرانی که در مورد دیدار برگشت داریم، امیدوار به پیروزی هستیم. بعد از برگزاری دیدار رفت نقاط ضعف شانویل و همچنین نقاط ضعفی که خودمان در مصاف با این تیم داریم برای‌مان آشکار شده است. به همین دلیل بازی برگشت را راحت‎تر برگزار خواهیم کرد. بنابراین امیدوار به پیروزی و صعود هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ذوب آهن اصفهان سه شنبه دیدار رفت مقابل شانویل در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا را با نتیجه 70 بر 69 به سود خود تمام کرد. این دیدار در سالن ملت اصفهان برگزار شد.