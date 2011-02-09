ایجاد بورس بازار محصولات کشاورزی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ‌مسعود محمدیان پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در تلاش هستیم بورس بازار محصولات کشاورزی را در استان راه اندازی کنیم، گفت: بورس کالاهای کشاورزی به موازات طرح هدفمندسازی یارانه ها، می‌تواند به شفاف ‌سازی‌قیمت‌محصولات کشاورزی کمک کرده و آن را در سراسر استان یکدست کند.

محمدیان اضافه کرد: با راه اندازی این بورس، نیاز بازار به محصولات کشاورزی را از نظر نوع و کمیت آن محصول شناسایی و خواهیم توانست براساس نیاز از طریق کشت سفارشی اقدام به تولید محصولات مختلف کشاورزی کنیم.

وی با اشاره به اینکه با ایجاد بورس بازار محصولات کشاورزی، الگوی کشت در مزارع و پایاب سدها تعیین می شود، افزود: تولید محصولات کشاورزی بایستی براساس اهمیت و نیاز بازار مصرف و بازار صادرات محصولات کشاورزی صورت پذیرفته و اگر احساس کنیم که تولید افزونه محصولی می تواند در تنظیم بازار محصولی مؤثر باشد قطعاً نسبت به تولید آن اقدام خواهیم کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن اشاره به اینکه بازار بورس جایگاه ویژه ای در عرصه تحول اقتصاد کشاورزی دارد، اظهار داشت: تلاش سازمان بر کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی، رشد کمی و کیفی محصولات، تولید محصول سالم و تبدیل کشاورزی معیشتی و سنتی به کشاورزی صنعتی و اقتصادی است.

مسعود محمدیان با تاکید بر اینکه در حال حاضر کشاورزان به علت نبودن شفافیت و عدم‌اطلاع رسانی کافی نمی‌دانندچه محصولی را تولید کنند یادآور شد: بورس همچنین یک بازار رقابتی و طبیعی را در بخش تولید و مصرف کالاهای کشاورزی ایجاد می‌کند.

محمدیان با اشاره به اینکه بازار بورس در تنظیم قیمت بازار محصولات کشاورزی نقش عمده ای دارد، افزود: امیدوارم هرچه زودتر با راه اندازی این بورس، ضمن استانداردسازی محصولات توان اقتصادی کشاورزان و روستائیان را بالا برده و تحقق عدالت اجتماعی را توأم با طرح هدفمند سازی یارانه ها در مناطق محروم استان شاهد باشیم.

شایان ذکر است، از 20 بورس بزرگ دنیا 18 بورس مربوط به بخش کشاورزی بوده و هم‌اکنون صدها بورس در بخش کشاورزی در دنیا فعال است که این مسئله حاکی از مفید بودن و ضرورت بورس کالا در کنار بخش کشاورزی است.