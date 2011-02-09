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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۱۰

برترینهای جشنواره بازیهای بومی – محلی بوشهر معرفی شدند

برترینهای جشنواره بازیهای بومی – محلی بوشهر معرفی شدند

بوشهر - خبرگزاری مهر: برترینهای چهارمین جشنواره بازیهای بومی – محلی استان بوشهر که در شهر شنبه شهرستان دشتی برگزار شد، معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، در این جشنواره که 14 گروه از شهرستانهای بوشهر، دیلم، تنگستان، دیر، کنگان، جم، دشتی و شهر شنبه شرکت کردند، بوشهر و تنگستان  با دو تیم  پسران و دختران و اهالی شنبه با سه تیم دختران، پسران و بزرگسالان حضور پررنگ تری نسبت به دیگر شهرستانها داشتند.

هر کدام از گروه ها یک بازی را اجرا کردند و در پایان تیم شنبه  تیمهای کنگان و دختران تنگستان دوم و پسران بوشهر به مقام سوم رسیدند.

حضور دو هزار تماشاگر و پذیرایی از شرکت کنندگان با 11 نوع نان و 10 نوع حلوای محلی به جشنواره بازیهای بومی – محلی حال و هوای خاصی بخشیده بود.

کد مطلب 1249604

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