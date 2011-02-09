برترینهای جشنواره بازیهای بومی – محلی بوشهر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، در این جشنواره که 14 گروه از شهرستانهای بوشهر، دیلم، تنگستان، دیر، کنگان، جم، دشتی و شهر شنبه شرکت کردند، بوشهر و تنگستان با دو تیم پسران و دختران و اهالی شنبه با سه تیم دختران، پسران و بزرگسالان حضور پررنگ تری نسبت به دیگر شهرستانها داشتند.

هر کدام از گروه ها یک بازی را اجرا کردند و در پایان تیم شنبه تیمهای کنگان و دختران تنگستان دوم و پسران بوشهر به مقام سوم رسیدند.