به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، محاکمه گیرت وایلدرز در ماه اکتبر متوقف شد و به تعویق افتاد چرا که یک هیئت مستقل استیناف از شکایت نسبت به شیوه رسیدگی قضات به این پرونده حمایت کرد.

پرونده علیه وایلدرز به اظهارات وی در سال 2006 و 2008 اشاره دارد. اظهاراتی که بر اساس آن اسلام و قرآن را مورد اهانت قرار داده است. برهمین اساس وی متهم به تحریک به خشونت و تبعیض علیه مسلمانان است.

در طول نخستین محاکمه وایلدرز رئیس حزب آزادی که در انتخابات ژوئن 2010 به رتبه سوم دست یافت دادگاه را به عدم برگزاری محاکمه عادلانه متهم کرد.

وایلدز 47 ساله به پنج جرم اهانت دینی علیه مسلمانان و تحریک نفرت و انزجار علیه مسلمانان و مهاجران غیرغربی به‌ویژه مراکشیها محاکمه می‌شود. این در حالی است که دادستانهای هلند از هیچ تلاشی برای تبرئه وی کوتاهی نمی کنند.

وی پس از ساخت فیلم فتنه ستادهایی را برای متوقف کردن مهاجرت و ممنوعیت ساخت مساجد جدید و مالیات بر روسری و حجاب راه‌اندازی کرده است.

کمیسیون اروپایی مبارزه با نژادپرستی و عدم تساهل اعلام کرده است که از سال 2000 تا کنون اسلام هراسی در هلند افزایش چشمگیری داشته است.