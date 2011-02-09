23 هزار شغل در قم ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی شامگاه سه شنبه در مراسم جشنواره امتنان، انتخاب و معرفی مفاخر ملی جامعه کار و کارگری استان قم از تحقق کامل سهمیه اشتغال استان قم خبرداد و عنوان کرد: بر اساس تقسیم بندی که برای هر استان صورت گرفته قم موظف شد تا 15 هزار شغل را ایجاد کند که خوشبختانه با همتی که مسئولان در دستگاه های مختلف داشته اند در سال جاری 23 هزار شغل در دستگاه های دولتی و بین دولتی ایجاد شده است که در واقع می توان اینگونه اعلام کرد که 151درصد از سهمیه اشتغال استان قم محقق شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز هر چه داریم از برکت انقلاب اسلامی است افزود: کشور به برکت انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف علمی، فناوری، هسته ای، نظامی و پزشکی موفقیتهای بی نظیری کسب کرده است.



مدیرکل کار و اموراجتماعی استان قم اظهار داشت: اگر امروز شاهد ترویج ارزش های دینی هستیم به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در سایه ولایت فقیه که رکن رکین انقلاب و از افتخارات ما به شمار می رود حاصل شده است.



وی با بیان اینکه در سال جاری نیز شاهد پیروزی های جدید در جهان اسلام می باشیم افزود: امروز دنیا شاهد فروپاشی نظام سلطه و کفر جهانی است و ما شاهد خیزش ملت های اسلامی می باشیم که امیدواریم این جنبش هایی که در منطقه بوجود آمده است زمینه سازی برای انقلاب جهانی حضرت مهدی (عج) شود.



رحمانی افزود: امروز علاوه بر برگزاری جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شاهد برگزاری جشن شکرگزاری با سواد شدن حداقل 98 درصد از کارگران واحد های تولید بالای بیست کارگر می باشیم که این امر با همکاری نهضت سوادآموزی و جامعه کارگری و کارفرمایی استان محقق شده است.



وی با بیان اینکه در این مراسم 32 نفر از فعالین جامعه کارگری و کارفرمایی نیز مورد تجلیل قرار خواهند گرفت ابراز داشت: افراد برتری که در این مراسم از آنها تجلیل می شود کارگران نمونه واحدهای تولیدی استان می باشند که بخشی از انها توسط کمیته های تخصصی و برخی نیز توسط رؤ سای کارفرمایی و کارگری استان انتخاب شده اند.

مدیرکل کار و اموراجتماعی استان قم با بیان اینکه وقت رسیدگی به دادرسی ها در استان قم از میانگین کشوری کمتر است خاطر نشان کرد: کاهش شکایات کارگری و همچنین افزایش روند سازش طرفین از طریق شورای حل اختلاف ، نشاندهنده

تعامل موجود بین جامعه کارگری و کارفرمایی در استان می باشد.



جشنواره کارآفرینان برتر در نیمه نخست سال آینده برگزار می شود



مدیرکل کار و اموراجتماعی استان قم به برگزاری پنجمین جشنواره کارآفرینان برتر استان قم در نیمه اول سال آینده اشاره کرد و افزود: کارآفرینان برتر استان می توانند در این جشنواره شرکت کنند تا علاوه بر شناسایی کارآفرینان برتر در سطح استان بتوانیم نمایندگانی شایسته در جشنواره کشوری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه با تاکید رئیس جمهور باید در آینده شاهد یک خیزش کلی در جهت رفع بیکاری باشیم افزود: امیدواریم با تصویب قانون مشاغل خانگی و تخصیص اعتبارات لازم شاهد یک خیزش و گام بلندی در این زمینه نیز باشیم.



نرخ بیکاری در قم 2درصد پایین تر از میانگین کشوری است



مدیرکل کار و اموراجتماعی استان قم نرخ بیکاری در استان قم را دو درصد پایین تر از میانگین کشوری دانست و گفت: وجود روحیه همدلی و همچنین وفاق بین جامعه کارگری و کارفرمایی در استان از عوامل موثر در پیشبرد اهداف مورد نظر بوده است و در این راستا نیز شاهد موفقیت هایی بوده ایم.



حضور باشکوه جامعه کارگری قم در راهپیمایی 22 بهمن



رحمانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برگزاری راهپیمایی 22بهمن عنوان کرد: جامعه کارگری و کارفرمایی استان همانند سال های پیش در این راهپیمایی حضور پر شوری خواهند داشت.