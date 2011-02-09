بازی با ایران برای ما مهم است/ امکان حضور آرشاوین در دیدار با ایران وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیک ادووکات در ارتباط با این دیدار به "ریا نووستی" روسیه گفت: در این لحظه آنچه برای بازیکنان ما اهمیت دارد این است که به بازی با ایران به چشم یک بازی اصلی نگاه کنند. به همین خاطر قصد نداریم در ترکیب اصلی خود تغییری ایجاد کنیم و هیچ تغییر تاکتیکی نیز نخواهیم داشت.

وی افزود: هدف ما رقابت های اروپایی است و تا آن زمان نمی توانیم تغییر و تحول داشته باشیم. تغییر در چارچوب تیم زمانی جواب می دهد که شما به هدف خود رسیده باشید. باشگاه ها این فرصت دارند تا با تغییر به میدان بروند اما برای یک تیم ملی که سالی دو، سه بازی دوستانه برگزار می کند، این کار شدنی نیست. دراینگونه شرایط چکار می توان کرد؟

سرمربی هلندی روسیه از اینکه بازیکنان جوان این تیم در ترکیب اصلی تیم های باشگاهی خود حضور ندارند ابراز نارضایی کرد و گفت: بزرگ ترین مشکل ما این است که بازیکنان جوان روسیه در ترکیب اصلی تیم های خود نیستند و جزو نفرات ذخیره هستند که این موضوع مرا ناراحت می کند. مربیان روسی غالبا ترجیح می دهند بازیکنان قوی خارجی به خدمت بگیرند.

ادووکات ادامه داد: شاید نیاز باشد که این بازیکنان برای اینکه بتوانند در ترکیب ثابت قرار بگیرند باشگاه های خود را عوض کنند. در شرایط فعلی وضعیت برای آنها دشوار است تا در ترکیب اصلی تیم ملی روسیه قرار بگیرند. با این حال باید بگویم که ما جوانان مستعدی در تیممان داریم.

ادووکات در پاسخ به این سوال که آیا بازیکنان متولد روسیه حاضر در آلمان، شانسی برای دعوت شدن به تیم ملی کشور مادری خود دارند، گفت: اگر این اتفاق ساده بود آن وقت همه تیم های فوتبال دنیا تلاش می کردند تا مسی را به عضویت تیم خود درآورند.

این مربی در پاسخ به این سوال که آیا آرشاوین به طور کامل مقابل ایران به میدان خواهد رفت، اظهار داشت: امکانش هست. فکر می کنم این موضوع ، هم برای آندره و هم برای مربی آرسنال بسیار مهم خواهد بود. آرشاوین در آرسنال مثل گذشته فرصت بازی ندارد وآقای ونگر در خصوص بازی دادن به بازیکنش شکایتی از ما نخواهد داشت.

ادووکات افزود: نتیجه همواره از اهمیت بالایی برای ما برخوردار است. اینکه بازیکنان ما پس از گذشت سه ماه در کنار هم قرار می گیرند و بازی می کنند اهمیت دارد. ویژگی تیم ملی این است که شما همیشه چهار، پنج روز زمان در اختیار دارید تا خودتان را نشان بدهید بنابراین کسب نتیجه برای ما اهمیت دارد.

بر پایه این گزارش، این بازی برای ایرانی ها هم از اهمیت بالایی برخوردار است. ایران فوتبال ملی خود را با دیدار منتخب تهران مقابل منتخب باکو در سال 1926 آغاز کرد. در آن بازی ها ایرانی ها با نتیجه 2 بر صفر مقابل حریف خود تن به شکست دادند.

بر پایه این گزارش، این نخستین بازی روسیه در سال جدید میلادی است. این تیم خود را برای دیدار با ارمنستان در چارچوب رقابت های مقدماتی یورو 2012 در تاریخ 26 مارس در ایروان آماده می کند. به نظر می رسد برای این بازی بین 5 تا 10 هزار تماشاگر به ورزشگاه شیخ زاید بیاید. بلیت این دیدار بین 60 تا 300 درهم (16 تا 80 دلار) قیمت گذاری شده است.