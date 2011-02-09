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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۵۸

شبکه آبیاری تحت فشار ماژین دره شهر به بهره برداری رسید

ایلام - خبرگزاری مهر: به مناسبت دهه فجر شبکه آبیاری تحت فشار ماژین دره شهر به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار دره شهر صبح چهارشنبه در مراسم بهره برداری از این طرح گفت: برای ایجاد این شبکه آبیاری پیشرفته در مجموع 85 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

احمد کرمی افزود: با بهره برداری از این طرح، یک هزار هکتار از زمینهای کشاورزی حاصلخیز این شهرستان زیر شبکه آبیاری تحت فشار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با نگاه ویژه و حمایت دولت، بخش کشاورزی شهرستان دره شهر متحول شده است.

فرماندار دره شهر تاکید کرد: بخش ماژین در گذشته جزو محروم ترین مناطق استان ایلام بوده که اکنون با اجرای طرحهای مختلف در مسیر مطلوبی قرار گرفته است.


 

کد مطلب 1249611

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