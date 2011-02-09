شبکه آبیاری تحت فشار ماژین دره شهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار دره شهر صبح چهارشنبه در مراسم بهره برداری از این طرح گفت: برای ایجاد این شبکه آبیاری پیشرفته در مجموع 85 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
احمد کرمی افزود: با بهره برداری از این طرح، یک هزار هکتار از زمینهای کشاورزی حاصلخیز این شهرستان زیر شبکه آبیاری تحت فشار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با نگاه ویژه و حمایت دولت، بخش کشاورزی شهرستان دره شهر متحول شده است.
فرماندار دره شهر تاکید کرد: بخش ماژین در گذشته جزو محروم ترین مناطق استان ایلام بوده که اکنون با اجرای طرحهای مختلف در مسیر مطلوبی قرار گرفته است.
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