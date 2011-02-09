برگزاری نخستین همایش بین المللی ایران و راه ابریشم در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش بین المللی برای نخستین بار در کشور به نقش و جایگاه ایران در راه ابریشم بر اساس آخرین داده ها ی علمی می‌پردازد.

در این همایش ایران شناسان و پژوهشگران ایران شناس هم پیوند با راه ابریشم در ایران حضور می‌یابند تا آخرین دستاوردهای علمی در این زمینه را به بحث و گفتگو بگذارند.

این همایش به مدت 3 روز ادامه داشته و بیش از 30 سخنران داخلی و خارجی در آن آخرین پژوهش‌های خود را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.

در این همایش دانشمندان برجسته از سراسر جهان در زمینه‌های مختلف و هم پیوند در خصوص راه ابریشم شرکت دارند، از آن جمله می‌توان به "پرفسور آلرام میشل"یکی از برجسته ترین اساتید سکه شناسی جهان، " پرفسور لرنر" از متخصصان تاریخ هنر ایران، "پرفسور مارک اولبریخت" دانشمند نام آشنای پژوهش های هلنیستی-پارتی ، "پرفسور کارلو چرتی" ایران‌شناس و رئیس شورای ایران شناسی قاره اروپا، " پرفسور لی"، سردبیر مجله بین المللی اورا-آسیا، "پرفسور آن" اشاره کرد.

همچنین در کنار این همایش نمایشگاهی با عنوان ایران و راه ابریشم با تأکید بر آثار بدست آمده از شهرهای ایرانی مسیر راه ابریشم (در مرزهای کنونی) برپا می شود که به مدت یک ماه میزبان علاقمندان است.

