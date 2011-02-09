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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۴۷

برگزاری نخستین همایش بین المللی ایران و راه ابریشم در تهران

برگزاری نخستین همایش بین المللی ایران و راه ابریشم در تهران

نخستین همایش تخصصی بین المللی ایران و راه ابریشم از23بهمن در موزه ملی ایران با حضور ایران شناسان و پژوهشگران ایران شناس هم پیوند با راه ابریشم آغاز به کار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش بین المللی برای نخستین بار در کشور به نقش و جایگاه ایران در راه ابریشم بر اساس آخرین داده ها ی علمی می‌پردازد.

در این همایش ایران شناسان و پژوهشگران ایران شناس هم پیوند با راه ابریشم در ایران حضور می‌یابند تا آخرین دستاوردهای علمی در این زمینه را به بحث و گفتگو بگذارند.

این همایش به مدت 3 روز ادامه داشته و بیش از 30 سخنران داخلی و خارجی در آن آخرین پژوهش‌های خود را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.

در این همایش دانشمندان برجسته از سراسر جهان در زمینه‌های مختلف و هم پیوند در خصوص راه ابریشم شرکت دارند، از آن جمله می‌توان به "پرفسور آلرام میشل"یکی از برجسته ترین اساتید سکه شناسی جهان، " پرفسور لرنر" از متخصصان تاریخ هنر ایران، "پرفسور مارک اولبریخت" دانشمند نام آشنای پژوهش های هلنیستی-پارتی ، "پرفسور کارلو چرتی" ایران‌شناس و رئیس شورای ایران شناسی قاره اروپا، " پرفسور لی"، سردبیر مجله بین المللی اورا-آسیا، "پرفسور آن" اشاره کرد.

همچنین در کنار این همایش نمایشگاهی با عنوان ایران و راه ابریشم با تأکید بر آثار بدست آمده از شهرهای ایرانی مسیر راه ابریشم (در مرزهای کنونی) برپا می شود که به مدت یک ماه میزبان علاقمندان است.
 

کد مطلب 1249612

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