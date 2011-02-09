برگزیدگان قرآنی لرستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، گردهمایی موسسات قرآنی استان لرستان با حضور مدیران این موسسات و قرآن آموزان در سالن آموزش و پژوهش استانداری لرستان برگزار شد که در این گردهمایی از برگزیدگان فعالیت های قرآنی استان با اهدا جوایزی تجلیل به عمل آمد.

بنابر این گزارش در این گردهمایی رقیه هراتی در حوزه تبلیغ و ترویج،عزت الله گوشه ای در حوزه آموزش، سید کاظم محمدی در حوزه تبلیغ و ترویج، سید محمد شاهرخی در حوزه تبلیغ و ترویج، بهداد ندری در حوزه آموزش و سید عباس پورهاشمیان در حوزه آموزش به عنوان برگزیدگان معرفی شدند.

همچنین در این گردهمایی به 56 نفر از قرآن آموز برتر استان لرستان که در مسابقات حفظ و مفاهیم سراسر کشور موفق به کسب عنوان شده بودند نیز هدایایی تعلق گرفت.

استان لرستان دارای 119 موسسه قرآنی فعال با بیش از 6 هزار قرآن آموز است.