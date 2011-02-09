مرکز رادیوتراپی و سوانح و سوختگی بندرعباس در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد شکاری سه شنبه شب در مراسم بهره برداری از پروژه پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: پیشرفت چهل پایه علمی به گواه سازمان جهانی در سال 2010 دستاورد بزرگ علمی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که موجب مباهات همه ایرانیان می باشد که توانسته اند به برکت انقلاب اسلامی جهش علمی، آموزشی را پشت سر هم طی کنند و بر قله افتخارات بایستند.

شکاری با اشاره به اهمیت سلامت در جامعه خاطرنشان کرد: کاهش مرگ و میر کودکان و مادران باردار، افزایش امید به زندگی، حذف و ریشه کنی بیماریهای واگیر، پوشش همگانی بهداشت در اقصی نقاط استان از دستاورد های بهداشت و درمان پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است.

شکاری اهتمام دولت را به نظام سلامت را بارزه های پیشرفت و تحول در بخش سلامت عنوان کرد و افزود: در سه سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان طرح بسیار تاثیر گذاری تصویب شد که مصوبات سفر اول و دوم دولت 100 درصد اجرایی شده است.

وی تصریح کرد: طرح بزرگ نیز در بخش بهداشت و درمان با عنایتهای استاندار در حال اجراست که می توان به احداث 72خانه بهداشت در قالب طرح امام حسین (ع) در سراسر استان نام برد و ساخت مرکز مجهز سوانح و سوختگی بندرعباس که از نیازهای به حق مردم است نیز در حال انجام است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از ساخت مرکز پیشرفته رادیوتراپی در مرکز استان خبر داد و ابراز کرد: با اتمام این پروژه ها تحولات چشمگیری در بخش بهداشت و درمان استان شاهد خواهیم بود و طعم این خدمات به کام مردم هرمزگان شیرین خواهد شد.