حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی شامگاه سهشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی که در مسجد طفلان مسلم قم برگزار شد با اشاره به نعمتهای انقلاب اسلامی که دستاوردهای بسیاری را برای ایران به ارمغان آورده است بیان داشت: استقلال، آزادی و عزت، بزرگترین نعمت و دستاوردهای انقلاب اسلامی است و باید در برابر این نعمتها شکرگذار باشیم وگرنه این نعمتها از دست خواهند رفت.
وی به دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه نظامی و اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: اکنون کشور ما به مرحلهای رسیده که میتواند ماهواره به فضا بفرستد و این دانش تنها در اختیار تعداد کمی از کشورها قرار دارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، صدور انقلاب را در عرصههای مختلف بین المللی و منطقهای در حال شکل گیری دانست و تأکید کرد: قیام مردم مصر و تونس که علیه ظلم و ستم و بیداد به پا خواسته است که از انقلاب اسلامی نشأت گرفته است.
آشتیانی با اشاره به اختصاص دو هزار میلیارد تومان توسط دولت احمدینژاد و یک هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از سفر رهبر معظم انقلاب به استان قم اضافه کرد: اکنون قم با ۱۰ سال قبل خود تفاوت بسیار کرده است و طرحهای عمرانی و خدماتی بسیار در قم در حال اجرا است که قم به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص آبرسانی به استان قم بیان داشت: طرح آبرسانی به استان با اعتبار ۹۰۰ میلیارد تومان در حال اجرا میباشد که امید است تا فروردین ماه سال آینده فاز اول آن بهره برداری قرار گیرد.
وی در ادامه طرحهای هدفمندی اقتصادی دولت تقدیر و تشکر کرد و اظهار داشت: با برنامهریزی دولت امیداست رفاه عمومی جامعه نسبت به گذشته بیشتر و میزان بیکاری کشور نیز کاهش یابد.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استقلال، آزادی و عزت دستاوردهای انقلاب اسلامی است بر حفظ این نعمتها تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی شامگاه سهشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی که در مسجد طفلان مسلم قم برگزار شد با اشاره به نعمتهای انقلاب اسلامی که دستاوردهای بسیاری را برای ایران به ارمغان آورده است بیان داشت: استقلال، آزادی و عزت، بزرگترین نعمت و دستاوردهای انقلاب اسلامی است و باید در برابر این نعمتها شکرگذار باشیم وگرنه این نعمتها از دست خواهند رفت.
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