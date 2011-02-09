معرفی یک آنتن کم مصرف و کوچک ویژه شبکه های موبایل

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بین المللی "کنگره جهانی موبایل"" (MWC 2011) همانند سالهای گذشته از 14 تا 17 فوریه در شهر بارسلونای اسپانیا برگزار می شود.

امسال در این کنگره بین المللی، شرکت فرانسوی "آلکاتل- لوسن" به اپراتورهای موبایل ابزاری را معرفی خواهد کرد که در آینده ای نزدیک می تواند جایگزین برجهای رادیویی پر مصرف ویژه شبکه های موبایل شود.

این آنتن جدید که LightRadio نام دارد یک مکعب کوچک 300 گرمی است که مجهز به یک تراشه محصول شرکت Freescale است.

این تراشه از سیستم جدیدی برخوردار است که یک ایستگاه رادیویی با مصرف انرژی بسیار پایین را عرضه می کند.

با استفاده از این آنتن مکعبی، اپراتورها می توانند در فضاهایی که تاکنون امکان نصب آنتن در آنها وجود نداشت شبکه های بی سیم را وارد کنند و به علاوه از مصرف انرژی شبکه های خود تا حد قابل ملاحظه ای بکاهند.

مسئول فعالیتهای بی سیم این شرکت فرانسوی در این خصوص توضیح داد: "تا سال 2015 سه میلیون ایستگاه برج رادیویی در سراسر دنیا وجود خواهند داشت که هر یک از آنها هزاران وات انرژی مصرف می کنند."

وی افزود: "این ایستگاه جدید رادیویی که با شبکه های مختلف موبایل از نسل دوم تا نسل چهارم سازگار است می تواند به طور همزمان از چندین استاندارد مختلف حمایت کند. سه نکته منفی برای ایستگاههای فعلی وجود دارند به طوری که این ایستگاههای رادیویی انرژی بسیار زیادی مصرف می کنند، در بخش وسیعی از دنیا امکان نصب آنها وجود ندارد و برای راه اندازی آنها به برجهای بسیار زشتی نیاز است که چشم انداز منطقه را خراب می کنند."

براساس گزارش eWeek، این درحالی است که LightRadio تنها دو وات انرژی مصرف می کند، می تواند به راحتی در همه جا نصب شود و تنها به منبع انرژی و یک کابل اتصال نیاز دارد. این آنتن های جدید می توانند در همان محلی که نصب شده اند برای سازگاری با استانداردهای جدیدی مثل نسل چهارم به روز شوند.

در حال حاضر سه اپراتور "اورنج" فرانسه، "ویریزون" آمریکا و "چاینا موبایل" چین فاز آزمایش این محصول را آغاز کرده اند که پس از این آزمایشات نمونه های آزمایشی اولیه ای در نیمه دوم سال جاری عرضه می شوند. به علاوه Freescale شرکت "اچ. پی" نیز از شرکای بخش فنی این پروژه است.