به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر هداوند با اشاره به فعالیت صندوق بیمه خدمات درمانی، گفت: سازمان بیمه خدمات درمانی بر اساس قانون بیمه همگانی مصوب 1373 فعالیت خود را آغاز کرد و موظف شد تا آحاد مختلف جامعه را تحت پوشش بیمه همگانی قرار دهد.

وی از پوشش 45 درصدی جمعیت کشور توسط صندوق خدمات درمانی خبر داد و افزود: حدود 34 میلیون نفر در کشور تحت پوشش این صندوق قرار دارند که شش میلیون نفراز این تعداد در صندوق کارکنان دولت، سه میلیون نفر در بیمه ایرانیان، دو میلیون نفر در صندوق سایر اقشار و 22 میلیون نفر دیگر در صندوق بیمه روستائیان و عشایر از خدمات بیمه‌ای صندوق بیمه خدمات درمانی استفاده می‌کنند.

وی از صندوق بیمه روستائیان و عشایر به عنوان یکی دیگر از صندوق‌های فعال این سازمان یاد کرد و گفت: با ایجاد صندوق بیمه روستائیان و عشایر، در سال 85 به منظور ارتقای خدمات دریافتی این گروه طرح ارتقای بیمه درمان روستائیان و عشایر کشور اجرا شد و همه روستائیان کشور دفترچه خدمات درمانی دریافت کردند تا بتوانند با رعایت سیستم ارجاء و پزشک خانواده از خدمات سازمان بیمه خدمات درمانی در سطح یک برخوردار و خدمات سطح دو و سه را در غالب ارجاع به مراکز بالاتر دریافت کنند.

هداوند تحت پوشش قرار گرفتن مشاغل آزاد در غالب صندوق سایر اقشار را از دیگر گروه‌های هدف عنوان کرد و افزود: خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، روحانیون، طلاب حوزه علمیه، دانشجویان، سربازان و مشمولین طرح نیروی انسانی پزشکان و پیراپزشکان از جمله افرادی بودند که تحت پوشش هیچ سازمان بیمه گر نبوده و به صورت گروهی می‌توانستند در غالب صندوق سایر اقشار از خدمات صندوق بیمه خدمات درمانی بهره‌ مند می شوند .

مدیر عامل صندوق بیمه خدمات درمانی اجرای بیمه ایرانیان را مهمترین اقدام دولت و وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ارائه خدمات درمانی مناسب به جامعه دانست و افزود: از سال 87 با تدبیری که دولت خدمتگزار اندیشید این فرصت را فراهم کرد تا افرادی که دارای شغل آزادند و تحت پوشش هیچ سازمان بیمه گری نیستند، می‌توانند با مراجعه به سایت فقط با پرداخت 50 درصد حق سرانه خود به صورت انفرادی دفترچه بیمه خدمات درمانی دریافت کنند.

وی در خصوص کاهش تصدی‌های قابل واگذاری صندوق بیمه خدمات درمانی به بخش خصوصی، اظهار کرد: این صندوق یکی از صندوق‌های پیشرو در واگذاری امور به دفاتر پیشخوان دولت است که از ابتدای سال جاری با امضای تفاهم‌نامه‌ای با معاونت توسعه و منابع انسانی ریاست جمهوری ضمن تبدیل دفاتر نمایندگی سازمان به دفاتر پیشخوان دولت تمامی فعالیت‌های این نمایندگی به دفاتر پیشخوان واگذار شده است.

هداوند در خاتمه ضمن اشاره به خدمات غیرحضوری صندوق بر افزایش سطح دسترسی ارائه خدمات درمانی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از خدمات این صندوق از جمله کار تعویض دفترچه‌های بیمه، ورود اطلاعات همسران شاغل، عقد قرارداد با موسسات و مراکز درمانی، تایید نسخ دارویی، ثبت‌نام اولیه متقاضیان بیمه درمان ایرانیان و سرویس درآمد صندوق کارکنان دولت از طریق خدمات غیرحضوری و پورتال سازمان درحال اجراست.