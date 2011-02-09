16طرح گازرسانی در دو شهرستان گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرعامل گاز گلستان صبح چهارشنبه در حاشیه اجرای این طرحها افزود: در این ایام مبارک در شهرستان بندر ترکمن گازرسانی تعداد دو روستا و دو واحد صنعتی مورد بهره برداری و یک پروژه مسکن مهر نیز عملیات اجرائی آن آغاز شد.

رمضانعلی سنگدوینی اظهار داشت: این پنج پروژه بالغ بر دو هزار و 330 میلیون ریال هزینه در بر دارد و تعداد 238 خانوار با جمعیتی افزون بر هزار نفر از مردم شریف دو روستای اسلام تپه و آق سین تپه از نعمت گاز بهره مند می شوند.

وی در ادامه در خصوص پروژه های گاز رسانی شهرستان کلاله در دهه پیروزی انقلاب گفت : در راستای محرومیت زدائی و عدالت محوری در شهرستان کلاله نیز بعنوان شرقی ترین شهرستان استان تعداد 11 پروژه گاز رسانی، شامل 9 پروژه روستائی و دو واحد صنعتی را با هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد و 600 میلیون ریال اجرایی شد.

سنگدوینی بیان داشت: تعداد هزار و 82 خانوار با جمعیتی در حدود چهار هزار و 600 نفر از نعمت گاز بهره مند خواهند شد .

وی گفت: دردهه فجر تعداد 151 پروزه گاز رسانی می شوند که بالغ بر 440 میلیارد ریال هزینه دربر داشته و تعداد 60 هزار نفر از مردم شریف استان به جمع مصرف کنندگان گاز افزوده می شوند.

مدیرعامل گاز گلستان در ادامه تصریح کرد: یکی از پروژه های مهم استان که از مصوبات سفر اول ریاست محترم جمهور به استان گلستان است.

سنگدوینی افزود: گازرسانی به شهر مرزی مراوه تپه است که در روز پنجشنبه مصادف با 21 بهمن ماه با حضور دکترمروی معاون محترم پارلمانی مقام عالی وزارت نفت و مسئولان استان اجرا می شود.

وی اظهار داشت: پروژه بزرگ شهرمرزی مراوه تپه بعنوان آخرین شهر فاقد گاز استان در مجموع با 127 کیلومتر خط انتقال، تغذیه و شبکه داخلی از نوع فولادی و پلی اتیلن و افزون بر230 میلیارد ریال هزینه در بر داشته و در حدود شش هزار نفر از مردم شریف این شهرستان از نعمت گاز بهره مند می شوند.

مدیرعامل گاز گلستان گفت: علاوه بر اینکه استان گلستان بعنوان استان سبز در بخش گازرسانی به شهرها مفتخر می شود شرایط گازرسانی به 180 پروژه روستایی و صنعتی مسیر خط نیز فراهم خواهد شد.