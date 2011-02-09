کشف رابطه دوستی پایدار در میان خفاشها

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان بر این باورند حیوانات نوعی از ارتباط را میان خود برقرار می کنند که می توان آن را با رابطه دوستی میان انسانها مقایسه کرد.

شکل گیری چنین رابطه ای که حیوانات سالخورده در استحکام بخشیدن به آن بسیار تاثیرگذار هستند، تنها بر اساس معیارهایی مانند ابعاد بدن، سن و دیگر عوامل مشابه نیست زیرا به تازگی مشخص شده است که خفاشها با آن مغز کوچکشان نیز با دیگر خفاشها دوستی های طولانی مدت برقرار می کنند.

دانشمندان دریافته اند این نوع از رابطه دوستی شبه انسانی دست کم در میان پنج گونه از حیوانات وجود دارد. مطالعات پیشین نشان داده بودند که فیلها، دلفینها، تعدادی از گوشتخواران و شامپانزه ها می توانند درست مانند انسان در محیطی اجتماعی با دیگر هم نوعان خود رابطه دوستی برقرار کنند و مطالعه جدید محققان دانشگاه گریفزوالد نیز نام خفاش را به این لیست افزوده است.

بر اساس این مطالعه، خفاشهای وحشی Bechstein ترجیح می دهند روزهای خود را با دوستهایی خاص از گروه خفاشها سپری کنند در حالی که ارتباط سست خود را با دیگر اعضای گروه نیز حفظ می کنند. به گفته محققان ارتباط میان این رفقای خفاشی مشابه انسانها است و می توانند این روابط را برای طولانی مدت نگه دارند.

محققان گروهی از این گونه از خفاشها را برای پنج سال تحت نظر گرفته و دریافتند خفاشها نر در این گونه معمولا "تنها زی" هستند اما خفاشهای ماده در لانه هایشان با یکدیگر نشست و برخاست داشته و مراوده می کنند. این خفاشها با گذشت چندین سال تعدادی معینی از خفاشها را به دیگران ترجیح داده و دوستی محکمتری با آنها برقرار می کنند.

در مراودات میان خفاشهای ماده اطلاعاتی درباره لانه های مناسب رد و بدل شده و به صورت گروهی برای اقامت در لانه ای جدید تصمیم گیری می شود، رفقای خفاش در این لانه ها از یکدیگر مراقبت کرده و یکدیگر را گرم می کنند.

پدیده جالب توجه دیگری که محققان در میان خفاشهای میوه مشاهده کرده اند این است که خفاشهای ماده ای که با یکدیگر ارتباط دوستانه دارند گاه در نقش ماما نیز ظاهر شده و به دوستان باردار خود در متولد شدن فرزند جدید کمک می کنند و پس از زایمان از خفاش مادر پرستاری می کنند. در یک نمونه به ثبت رسیده، دو خفاش به خفاش بارداری کمک کرده اند تا فرزند خود را به دنیا بیاورد در حالی که یکی از خفاشها خفاش نوزاد را به دنیا آورده و دیگری با بالهای خود خفاش مادر را باد می زده است.

بر اساس گزارش دیسکاوری، خفاشها در شرایطی چنین روابط دوستانه ای با یکدیگر دارند که مغزهای آنها به اندازه یک دانه بادام زمینی است و این نشان می دهد داشتن مغز بزرگ لزوما منجر به شکل گیری چنین روابطی در میان جانداران نخواهد بود.