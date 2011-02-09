سد ماژین دره شهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استاندار ایلام صبح چهارشنبه در بازدید یک روزه از شهرستان دره شهر که به میمنت ایام الله فجر انقلاب اسلامی به وقوع پیوست، در مراسمی با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، عزتی نماینده حوزه جنوبی استان در مجلس و جمعی از مسئولان محلی سد ماژین را کلنگ زنی کرد.

مجتبی اعلایی در این مراسم که جمع کثیری از کشاورزان و مردم روستا نیز حضور داشتند، گفت: با افتتاح این سد هزار هکتار از زمینهای کشاورزی منطقه زیر آبیاری تحت فشار قرار می گیرند که باید آنرا جشن گرفت .

وی افزود: تاکنون چیزی حدود و هزار و 500 هکتار از زمینهای زراعی استان، از آبیاری شبکه تحت فشار برخوردار بودند که این میزان با افتتاح این سد به سه هزار و 500 هکتار افزایش می یابد .

وی اظهار داشت: نوسازی روشهای کشاورزی، در کنار آموزش و ترویج نیز می تواند این عرصه را تبدیل به یک شغل پردرآمد نماید .

استاندار ایلام تصریح کرد: تغییر و تحولات راهبردی در این حوزه باید جدی گرفته شود، چرا که روشهای سنتی جواب نمی دهد .

وی ادامه داد: اگر با این نگاه فعالیت ها برنامه ریزی شود، کشاورزی از یک شغل سخت به حرفه ای راحت تبدیل می شود و اشتغالزایی فراوانی را رقم می زند .

نماینده عالی دولت در استان با قدردانی از متولیان حوزه جهاد کشاورزی در توسعه این بخش نیز بیان داشت: اگر آموزش و ترویج، محور و مبنا قرار نگیرد، هرچه پردازش در این حوزه داشته باشیم، بهره وری کافی را در پی نخواهد داشت .

خسرو شهبازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، افتتاح فاز اول پروژه بند انحرافی و شبکه آبیاری تحت فشار بخش ماژین را با هدف آبیاری هزار هکتار از اراضی منطقه عنوان نمود و گفت: اعتبار این پروژه 85 میلیارد ریال بوده که با افتتاح آن 15 روستا از آن بهره مند می شوند و پیش بینی می شود تولید گندم در این مناطق به چهار تن در هکتار برسد .

با حضور استاندار ایلام و به میمنت ایام الله فجر انقلاب اسلامی 34 پروژه با اعتباری بالغ بر 220 میلیارد ریال و اشتغالزایی 68 نفر در بخشهای مختلف کشاورزی، خدمات، راهسازی، صنعت، بهداشت و درمان در شهرستان دره شهر افتتاح و کلنک زنی شد .

گازرسانی به شهر دره شهر، افتتاح سیلوی 15000 تنی ذخیره گندم شهرستان، کلنک زنی پل مسیر جاده ایلام- دره شهر، کلنک زنی درمانگاه شبانه روزی شهر بخش بدره، آبرسانی به شهر بدره از جمله پروژه ها و طرحهای این شهرستان بود .