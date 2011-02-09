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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۳۴

شکاری در گفتگو با مهر:

ساخت دانشکده پزشکی بندرعباس در آینده نزدیک به اتمام می رسد

ساخت دانشکده پزشکی بندرعباس در آینده نزدیک به اتمام می رسد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از اتمام ساخت دانشکده پزشکی بندرعباس در آینده نزدیک خبر داد.

محمد شکاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اعلام اینکه دانشکده پزشکی بندرعباس در آینده نزدیک به اتمام می رسد، بیان داشت: دانشکده پزشکی دارای دو فضای آموزشی و اداری است که فضای آموزشی در سه طبقه شامل آزمایشگاه، کلاسهای درس و سالن کنفرانس می باشد، همچنین فضای اداری در چهار طبقه تجهیز شده است.

وی با اشاره به اتمام این پروژه بزرگ در آینده اظهار کرد: همچنین در فاز اول  ساختمان کتابخانه مرکزی با هزار و 500 متر مربع زیزبنا و اعتبار 12میلیارد ریال، سالن غذا خوری با فضای هزار و200 مترمربع زیر بنا با اعتبار 9 میلیارد و 600 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و قائم مقام وزیر در استان یاد آور شد: در فازهای بعد دانشکده های دندانپزشکی، پرستاری مامایی و پیراپزشکی نیز به مجموعه پردیس می پیوندد.

کد مطلب 1249625

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