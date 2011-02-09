پروژه های عمران شهری بروجرد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، شهردار بروجرد در حاشیه افتتاح این پروژه ها در سخنانی اظهار داشت: امسال شهرداری بروجرد موفق به احداث ساختمان آتش نشانی کوی اندیشه در دو طبقه با زیربنای هزار متر مربع شده است.

الهیار گودرزی شهرک ترافیک با دو هزار و 500 متر مربع زیربنا، ساختمان اداری معاونت عمرانی با هزار و 250 متر مربع زیربنا، کفپوش پیاده رو به میران 810 متر مربع را از دیگر پروژه های به بهره برداری رسیده در دهه فجر برشمرد.

وی همچنین از بهره برداری از هشت سرویس بهداشتی در در این دهه خبر داد و بیان داشت: این تعداد سرویس بهداشتی در زمینی به مساحت 480 مترمربع افتتاح شده اند.

شهردار بروجرد خاطرنشان کرد: اعتبار بهره برداری از این پروژه بیش از سه میلیارد و 243 میلیون تومان بوده است.