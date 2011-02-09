"درباره خرد" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی مفهوم عقلانیت و خرد در بستری فرهنگی میپردازد.
بسیاری مفهوم عقلانیت و خرد را در ارتباط با عصر روشنگری دیده و تفسیر میکنند. در واقع بر اساس دیدگاه این افراد عقلانیت به حوزه جغرافیایی غرب محدود میشود.
نویسنده معتقد است که نباید عقلانیت محدود به حوزه جغرافیایی خاصی شود و بر اساس تعریف خاصی از آن تفسیر و معتبر دانسته شود.
دنیای مدرن با مفهوم عقلانیت شناخته میشود. عقلانیت دوران مدرن قرائتی خاص از عقلانیت را به رسمیت میشناسد و بر این اساس سایر قرائتها در حاشیه قرار میگیرند و نامعتبر شناخته میشوند.
نویسنده در این کتاب به بررسی مفهوم عقلانیت از دیدگاه فیلسوفانی چون ارسطو، رنه دکارت، فرانسیس بیکن و توماس هابز میپردازد.
او در ادامه بررسی مفهوم عقلانیت دیدگاه فیلسوفان و متفکران برجسته معاصر از جمله نوام چامسکی، ژاک دریدا، ریچارد رورتی و هیلاری پاتنم درباره عقلانیت را مورد توجه و بررسی قرار میدهد.
این کتاب با عنوان "درباره خرد: عقلانیت در دنیای مناقشات فرهنگی و نژادی" از سوی انتشارات دانشگاه دوک منتشر شده است.
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