پیش قرارداد کرش با فدراسیون فوتبال امضا شد/ مشکلی برای همکاری نیست

غلامرضا بهروان در گفتگو با خبرنگارمهرضمن بیان این مطلب افزود : توافقات مقدماتی درخصوص مسائل مالی ، مدت و نحوه همکاری کارلوس کرش با فدراسیون فوتبال و چگونگی اداره تیم های ملی نهایی شده و در نخستین گام قرارداد مقدماتی با این مربی پرتغالی سه شنبه شب امضا شد .

بهروان تصریح کرد: به نظر می رسد این مربی پرتغالی از امکانات و بویژه کمپی که در اختیار تیم های ملی قرار دارد بسیار راضی است و شخصا نیزعلاقه و انگیزه زیادی برای همکاری با فدراسیون فوتبال ایران دارد ولی همه چیز پس از بازگشت او به پرتغال و پاسخ نهایی او بستگی دارد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با بیان اینکه هنوز هیچ چیز در مورد همکاری این مربی پرتغالی با فدراسیون فوتبال قطعی نیست ، تاکید کرد: قرار است کرش به پرتغال بازگردد و با بررسی دوباره شرایط همکاری با فدراسیون فوتبال پاسخ نهایی خود را ظرف 48 ساعت آینده با امضای قرارداد اصلی اعلام کند.

وی در عین حال تصریح کرد: با شرایط فعلی مشکلی برای استخدام این مربی صاحب نام پرتغالی وجود ندارد مگر اینکه مسائل پیش بینی نشده ای در این زمینه اتفاق بیفتد که از اختیار ما خارج باشد.

این عضو ارشد فدراسیون فوتبال در پایان خاطرنشان کرد : کرش گزینه اصلی فدراسیون فوتبال است ولی اگر به هر دلیلی استخدام این مربی واجد شرایط محقق نشود روی دو گزینه دیگری که رایزنی های مقدماتی با آنها انجام شده است متمرکز خواهیم شد .