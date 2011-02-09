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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

255 مدجود امداد گلستان متقاضی مسکن مهر هستند

255 مدجود امداد گلستان متقاضی مسکن مهر هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره عمران و مسکن کمیته امداد گلستان با اشاره به وضعیت خرید مسکن مهر مددجویان بیان داشت : 255 مددجو جهت خرید مسکن مهر به مترا‍ژ 75متر مربع از طریق سازمان مسکن و شهرسازی ثبت نام کرده اند.

رضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: کار شناسایی و گزینش سایر مددجویان واجد شرایط جهت ثبت نام مسکن مهر در دست اقدام است.

وی اضافه کرد: میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای مسکن مهر مددجویان از محل تعهدات سفر سوم ریاست جمهوری تامین خواهد شد.
 
رئیس اداره عمران و مسکن کمیته امداد استان گلستان گفت: 263 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد امام (ره) در سال گذشته اهداء شد.
 
رحمانی افزود : از این تعداد، 209 واحد مسکونی احداث و 54 واحد مسکونی برای مددجویان خریداری شده است.
 
وی افزود: مجموع هزینه های صورت گرفته در این خصوص 31 میلیارد و 745 میلیون و 279 هزارو 826 ریال می باشد که  مبلغ 21میلیارد و 705 میلیون و 353 هزار ریال آن از محل اعتبارات امداد و مبلغ 10 میلیارد و 39 میلیون و 926 هزار ریال آن از محل درآمدهای محلی استان تامین شده است.
 
وی با اشاره به تعمیرات مسکن گفت: 227 مورد تعمیر کلی منزل با سرانه هفت میلیون و 500 هزار ریال و 795 مورد تعمیر جزئی با سرانه چهار میلیون ریال انجام شده است.
 
وی خاطرنشان کرد  هزینه های صورت گرفته در این زمینه سه میلیارد و 668 میلیون و 334 هزار ریال است که مبلغ  یک میلیارد و 834 میلیون و 385هزار ریال آن از محل اعتبارات امداد ومبلغ یک میلیارد و 833 میلیون و 949هزار و 751 ریال آن از محل درآمدهای محلی استان تامین شده است.
 
55 هزار خانوار تحت حمایت امداد گلستان هستند.
کد مطلب 1249637

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