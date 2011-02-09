محمدعلی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امدادگران پنج ایستگاه آتش­ نشانی در قالب شش تیم امداد و نجات جاده ­ای در ایستگاه شش آتش­ نشانی رشت با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی عنوان کرد: در این دوره از مسابقات که به مناسبت فرارسیدن سی و دومین بهار آزادی انجام شد، 30 نفر از نجات ­گران در قالب شش تیم شرکت کردند که در آیتمهای، کار با تجهیزات امداد و نجات، تثبیت منطقه خطر، کمکهای اولیه، رهاسازی مجروح از خودروی تصادفی فرضی و حمل مصدوم با یکدیگر به رقابت پرداختند و تیمی که بیشترین امتیاز را کسب کرد به عنوان تیم برتر معرفی و از بین شرکت کنندگان از بهترین ها تجلیل شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی رشت ادامه داد: با توجه به اینکه در استان گیلان بیشترین حوادث مربوط به سوانح جاده ­ای است، در این زمینه امدادگران آموزشهای لازم را کسب کردند.

وی یادآورشد: این دوره از مسابقات نقطه آغازی است که امدادگران توانایی ­های خود را محک زده تا در صورت بروز حوادث به بهترین نحو بتوانند عملیات امداد و نجات جاده ­ای را انجام دهند.