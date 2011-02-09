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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۴۵

126 هزار تن کالا از گمرکان کرمان صادر شد

126 هزار تن کالا از گمرکان کرمان صادر شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرکات کرمان از صادرات 126 هزار تن کالا طی سال جاری از گمرک کرمان خبر داد.

حسین سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: طی سال جاری از گمرکات استان کرمان 126 هزار تن کالا به کشورهای مختلف جهان صادر شده است که موجب ارز آوری مطلوب بوده است.

وی ادامه داد: این کالاهای به کشورهای اروپایی، آسیایی میانه و آسیای دور صادر شده است که بیشتر شامل پسته، مغز پسته، سنگهای معدنی، مس، کاشی، سرامیک و خرما است.

وی افزود: طبق بررسی های صورت گرفته میران صادرات کرمان طی این مدت از نظر ارزش ریالی 43 درصد رشد یافته است.

سالاری همچنین از افت وزن کالاهای صادر شده در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: این شاخص 6 درصد کاهش یافته است.

کد مطلب 1249640

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